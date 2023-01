Ordena INE a Morena frenar promoción ilegal a 'corcholatas'

CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, suspender cualquier solicitud que implique la promoción de los aspirantes de su partido a la candidatura presidencial.

La Comisión de Quejas del Instituto determinó que es ilegal la carta enviada por el dirigente partidista a Gobernadores morenistas, el pasado 14 de enero, en la que pide "fortalecer la presencia" de quienes han sido llamados "corcholatas".

"El documento denunciado no tiene cobertura legal, ya que con el mismo se solicita la realización de conductas que podrían violar la normatividad electoral, concretamente la realización de actos anticipados de campaña, así como la violación al principio de neutralidad por parte de las personas servidoras públicas", indica.

"Se ordena al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y a dicho instituto político, se abstenga de elaborar y remitir otros documentos mediante los cuales solicite a cualquier persona servidora pública de los tres niveles de Gobierno la realización de cualquier conducta igual o similar a esta", plantea la Comisión.

También se hace un llamado a los servidores públicos a ajustar sus conductas a los límites y parámetros constitucionales.

El PAN y PRD fueron los que denunciaron ante el INE la reunión en la Segob entre el titular de esa dependencia, Adán Augusto López, Gobernadores de Morena y el líder nacional del partido, Mario Delgado, así como la secretaria general, Citlalli Hernández, la cual implicó el uso indebido de recursos públicos, inequidad en la contienda y actos anticipados de campaña, conforme su acusación.

Les pidieron a Gobernadores promocionarlos, acusó PRD

En días pasados, PRD urgió al INE sancionar y poner límites a Mario Delgado y a Gobernadores para frenar el uso del aparto gubernamental para posicionar a sus aspirantes a la Presidencia.

"De manera indebida, desde este momento, el partido denunciado está generando una indebida ventaja y posible uso de recursos públicos, ya que recordemos que los recursos como lo ha dispuesto la propia Sala Superior no sólo es la erogación económica, los recursos públicos derivan también de la imagen, voz, nombre y presencia del propio funcionario", advierte el representante del PRD, Ángel Ávila, en la denuncia.

Afirma que la carta entregada a los Gobernadores deja en evidencia que les pide "de manera literal" se inmiscuyan en el proceso electoral, pues textualmente les pide fortalecer la presencia de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard , Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

Argumenta que al planearlos por sus estados en eventos usarán recursos públicos.

"Es evidente la ilegalidad de la conducta desplegada por Mario Delgado, ya que en primera pide que se realicen actos anticipados de campaña, y en segunda de manera indebida pide a las personas servidoras públicas de su calidad de Gobernadores, tomen partido en el proceso federal y le ayuden a su partido para generar una indebida ventaja, poniendo en desventaja a los partidos distintos que contendremos en dicho proceso.

"Esta autoridad debe conminar al líder partidista a que evite realizar dichas conductas y evite violar los principios electorales, la propia ley y los tiempos del proceso electoral, pero sobre todo la intromisión indebida de funcionarios de los Gobiernos en tareas políticas, independientemente si forman parte de su proceso político, ya que cuando protestan al cargo se encuentran impedidos de generar proselitismo", indica.

Insiste en que los Gobernadores estarían rompiendo el principio de neutralidad, pues los artículos 39, 41 y 99 en la Constitución los obliga, como poderes públicos, el voto universal, libre, secreto y directo.

"Conminar a los propios Gobernadores la abstención del despliegue de la conducta solicitada por el dirigente nacional del partido denunciado y, en su caso, se conduzca bajo los principios de neutralidad, objetividad, certeza, imparcialidad y debido uso de recursos públicos y eviten cualquier tipo de injerencia en el proceso electoral federal y en cualquier otro.

"Se deben generar condiciones de equidad en el acceso de los partidos políticos y medios de comunicación social, el financiamiento de las campañas electorales y el control de la ilegalidad de actos", añade en el recurso.

Su presencia únicamente fue para 'saludar' a los Mandatarios, dice Mario Delgado

El dirigente morenista insistió en que su presencia únicamente fue para "saludar" a los Mandatarios morenistas.

Al cuestionarle el uso de la estructura gubernamental, como lo hacía antes el PRI, para promover a los aspirantes presidenciales, Delgado argumentó que no son iguales, y sus servidores públicos tienen claro que no deben usar recursos públicos.

"El sábado les mandé por WhatsApp a todos los Gobernadores y Gobernadoras de nuestro movimiento una carta y me dirijo a ellos como militantes, sin duda que son militantes distinguidos, son referentes, tienen un liderazgo muy importante en sus entidades.

"Ellos tienen derechos políticos y pueden tener actividad de partido. Lo que estoy pidiendo está dentro del marco de la ley, no es una convocatoria a violar la ley o la Constitución, pero también es indudable que son referentes que tienen influencia en la militancia, en sus estados, entonces nosotros vamos hacer como partido las actividades necesarias para fortalecer la presencia de nuestros perfiles, si no podemos hacer eso, entonces esto no es una democracia. Vamos a defender nuestros derechos políticos y también nuestros actividades como partido", justificó.

Su intención, agregó, es que los Gobernadores reflexionen sobre la necesidad de la unidad, y que continuidad del movimiento depende de ello.

"Necesitamos ganar el 24, y la clave para ganar el 24 es la unidad, la unidad a partir del reconocimiento de dos factores: que ningún interés particular puede estar por encima del proyecto, por legítimo que sea este interés, y que la gente va a decidir quién debe encabezar este proyecto", indicó.