Ordena INE a Xóchitl eliminar video contra Sheinbaum

Especial / Agencia Reforma / Aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, bajar un video en el que cuestiona la elección de Claudia Sheinbaum como aspirante presidencial de Morena y arremete contra dicho partido.

Por unanimidad, los consejeros electorales determinaron procedentes las medias cautelares solicitadas por Morena, que acusó a la senadora de tratar de desprestigiar a su aspirante presidencial.

La Comisión determinó que las expresiones que contiene el video constituyen propaganda electoral en contra de una fuerza política y de una persona que públicamente ha manifestado su intención de postularse a la Presidencia de la República previo al inicio de la etapa de precampañas, lo que podría vulnerar la equidad de la contienda.

El video subido a YouTube con el hashtag #NoEraElla no menciona directamente a Morena o a Sheinbaum, pero sí aparece su imagen y en él se mencionan frases como "ella no era suficiente" y "no tiene lo que se necesita para pelear por México".

"Descubrieron que no era ella, que no es suficiente, que no les alcanza, descubrieron tarde que ella no tiene lo que se necesita para sentir a México, para pelear por México. Tú haces corazones, mientras ellos hacen corajes, ellos pagan encuestas para engañar, para hacerte creer que ya no tiene caso, que la historia ya está escrita, que su corcholata es invencible, pero ellos saben que es mentira y tú también", señala el video.

La Comisión determinó improcedente hacer un llamado a la aspirante del frente opositor para no volver a incurrir en este tipo de actos, al considerar que implicaría una censura previa, además de que las medidas cautelares no son procedentes contra hechos futuros de realización incierta.

"Coincido en no dictar la tutela preventiva, pero creo que sí es importantes que se establezca ahí el exhorto que hacemos en estos casos, cuando se trata también más del deber de cuidado por el cargo que tienen las personas", dijo la consejera Rita Bell.

Por unanimidad, la Comisión también determinó improcedentes las medidas cautelares solicitadas por MC y por Morena en contra de Gálvez por la presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.

Lo anterior, derivado de la asistencia de la aspirante presidencial a diversos actos públicos que, de acuerdo con los denunciantes, se realizaron en diversos estados del país con fines proselitistas.

Los quejosos argumentaron que dichos eventos fueron publicados en redes sociales y medios de comunicación con el propósito de sobreexponer la imagen de la senadora de cara al proceso presidencial de 2024.

La Comisión de Quejas declaró improcedente la solicitud de suspender todas las publicaciones relacionadas con los eventos y las giras de Gálvez, ya que los actos fueron realizados con militantes y simpatizantes en auditorios cerrados.

De acuerdo con el proyecto aprobado, no se tienen indicios de que las conductas denunciadas hayan trascendido a la ciudadanía en general, por lo que no se advierte un riesgo inminente o irreparable al principio de equidad de la contienda.

Sobre el uso de los hashtag #YoConXóchitl y #MareaRosa, los consejeros electorales también negaron las medidas cautelares, al determinar que no contienen referencia alguna que pudiera ser considerada como un posicionamiento relacionado con el proceso electoral federal.

La Comisión también rechazó dictar medidas cautelares para ordenarle a la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, no asistir a actos proselitistas o partidistas en días y horas hábiles, por tratarse de hechos futuros de realización incierta.

Lo anterior luego de que PRD y PRI en esa entidad presentaron una queja en contra de la Mandatario local, por haber asistido el 4 de octubre pasado a un acto de Claudia Sheinbaum en horario laboral.