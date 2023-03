Ordena INE borrar dicho de AMLO: ni un voto a conservadores

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El INE ordenó a la Presidencia de la República eliminar los dichos del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el llamado "Plan C" de videos de la mañanera, audiovisuales y versiones estenográficas, así como de cualquier otra plataforma.

Esto, al considerar que el Primer Mandatario estaría incurriendo en una ilegalidad al pedir a la sociedad votar por una opción y no por otra, situación que, argumentaron, impacta en los procesos electorales del Estado de México y Coahuila.

"Ahora, hay un 'Plan C', que no estén pensando que ya se terminó todo, pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el 'Plan C', ese ya lo aplicamos en el 18, y se inició la transformación", dijo en su conferencia del 27 de marzo, por lo que estos dichos deberán borrarse.

Una vez más, los consejeros de la Comisión de Quejas recordaron al tabasqueño que fue él quien impulsó una reforma para evitar que los servidores públicos, principalmente el Presidente de la República, interfiera con sus comentarios en los procesos electorales, por lo que le pidieron hacer lo que antes exigía al Mandatario en turno.

Le advirtieron que las conferencias mañaneras se realizan con recursos públicos, por lo que debe ejercerlos con neutralidad.

"De un análisis preliminar a las declaraciones realizadas por el servidor público denunciado se advierte una posible ilegalidad al constituir un llamamiento expreso a no votar por una opción política y sí hacerlo por otra, en contravención a lo establecido en el artículo 134 constitucional", indica el resolutivo a una queja de la senadora del PAN, Kenia López.

Los consejeros negaron la medida preventiva para ordenar al Presidente no referirse nuevamente al "Plan C" ni llamados a votar, al considerar que son actos de realización incierta.

Sin embargo, recordaron que durante los últimos cuatro años le han reiterado en infinidad de ocasiones actuar con equidad, sin que hasta el momento lo haya hecho.

La consejera Claudia Zavala aseguró que a dicha Comisión siempre se le acusa de censura, sin embargo, recordó que el derecho a la libertad de expresión está reservado a los ciudadanos, y los servidores públicos tienen que cuidar sus declaraciones.

"Quien ahora ocupa la Presidencia de la República señaló (en el 2007) la relevancia de que los gobiernos no intervinieran en las elecciones y en esos reclamos se modificó la Constitución, y ésta impone a los servidores públicos deberes para proteger dos grandes bienes jurídicos: impedir el uso del recurso público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, así como evitar que se promuevan, por parte de las personas que ejercen el poder público, su persona para pretensiones de índole política", apuntó.

Recalcó que está claro qué partidos entran en el bloque conservador, porque el Presidente lo ha dicho.

La presidenta de la Comisión, Adriana Favela, aseguró que estas expresiones ponen en riesgo los principios de equidad y equilibro de los procesos electorales del Estado de México y Coahuila.

"Lo que se espera es que todas las personas, y máxime los servidores públicos, nos ciñamos al marco constitucional y que se tenga un respeto muy especial en relación con la realización de las elecciones", dijo.

El consejero Ciro Murayama demandó al Presidente no meterse en la disputa política, y no emplear los recursos públicos en asuntos políticos.

Aseguró que no causa sorpresa que el Presidente haga estas declaraciones, pues según un estudio de la Comisión, en el campaña del 2021, en el 80 por ciento de las conferencias mañaneras, el tabasqueño incurrió en presuntas violaciones a la equidad.

"Haciendo votos porque la democracia mexicana no se vea afectada por conductas antidemocráticas. Subrayando la importancia de que el Presidente no se meta como jugador a la contienda electoral. Él ya fue jugador cuando fue candidato, no le corresponde como Presidente de todos los mexicanos, incluso ante respuestas espontáneas que le puedan formular los reporteros, el deber de neutralidad es para el Presidente en todas sus expresiones", remató.