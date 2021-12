Ordena juez, otra vez, definir si Robles debe dejar penal

Reforma

Ciudad de México.- Un juez federal invalidó la negativa de la prisión domiciliaria dictada en octubre pasado a Rosario Robles y ordenó convocar en tres días a una nueva audiencia para definir nuevamente si la ex funcionaria debe llevar su proceso fuera de prisión.

La audiencia en la que la procesada tendrá una quinta oportunidad para salir del Penal de Santa Martha, se llevará a cabo el próximo jueves a las 15:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, invalidó el fallo del pasado 20 de octubre en el que el juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos negó el cambio de medida cautelar a la ex titular de la Sedatu y la Sedesol.

A la hora de calificar la resolución de Villar, Mejía dictaminó que no cumple con los lineamientos del amparo que el Noveno Tribunal Colegiado Penal concedió a la ex funcionaria, para reponer el procedimiento y determinar si merecía o no continuar su proceso internada en su domicilio.

Mejía precisa que Villar no argumenta un aspecto esencial que el colegiado le ordenó fundamentar en forma expresa y que consiste en responder por qué considera que Robles tiene acceso a los recursos económicos, a través de su hija, Mariana Moguel, para darse a la fuga.

"Es innegable que el Juez responsable omitió aclarar la contradicción destacada por ese órgano colegiado y, por el contrario, reiteró su argumento, y estableció que aun cuando los ingresos de la quejosa, no actualizan la existencia de facilidad de sustracción a la acción de la justicia; sin embargo, el acceso a recursos económicos a través de sus familiares, específicamente su hija, si se considera un dato que revela la posibilidad de abandonar o salir en cualquier momento de su residencia", señala Mejía.

"En ese sentido, al no haber emitido su resolución de manera fundada y motivada, como se ordenó en el fallo protector; en consecuencia, debe decirse que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida".

El juez de control presidirá el próximo jueves la audiencia para resolver nuevamente si Robles debe irse a su casa. En la diligencia judicial no habrá debate y las partes sólo acudirán a escuchar el veredicto del juzgador.

En esta nueva audiencia, el juez ya no podrá argumentar la falta de arraigo de Robles con base en argumentos como la existencia de diversos domicilios, la falta de una residencia habitual o de asiento familiar, ni usar como prueba una licencia de conducir con una dirección diversa que la propia acusada ha denunciado como falsa.

Para el juez de amparo variaron objetivamente las condiciones relacionadas con esos aspectos y ya están superados. Su colega Villar Ceballos sólo deberá fundamentar sobre el tema de los recursos económicos como factor para justificar un riesgo de fuga.

Robles está presa en el Penal de Santa Martha desde el 13 de agosto de 2019, cuando fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que no amerita por norma la privación de la libertad.

Sin embargo, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna le impuso desde entonces la prisión preventiva justificada con base en un potencial riesgo de fuga, basado en su falta de arraigo, no tener un domicilio fijo y contar con acceso a recursos económicos.

A la ex Secretaria de Estado le imputan haber sido omisa como titular de la Sedatu y la Sedesol, de 2012 a 2019, ante los desvíos de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos que supuestamente llevaron a cabo sus subordinados.