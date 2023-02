Ordena jueza a Senado nombrar a comisionados del INAI

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Un juzgado federal ordenó que el Senado de la República designe a los dos comisionados o comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que deberán ocupar las plazas que desde abril del año pasado están vacantes.

La Jueza Celina Angélica Quintero, titular del Juzgado 17 del Distrito Federal en Materia Administrativa, concedió al Consejo Consultivo del INAI una suspensión provisional para que cese la omisión de la Cámara alta en el nombramiento.

Francisco Ciscomani, integrante del Consejo, señaló que con esta resolución, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) debe presentar a la brevedad la lista de los candidatos a ocupar las vacantes, la cual ya está hecha desde hace casi un año.

"(La jueza) le está ordenando a la autoridad responsable, es decir, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, que es la autoridad responsable, en este caso, que cese la omisión.

"Es decir, que ahora sí someta a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el listado con las y los candidatos que, con base en los principios de especialización, de que resultaron idóneos, de que reunieron las condiciones para ser elegidos como comisionada y comisionado, que lo someta a votación del Pleno, ya que hay un listado de 13 aspirantes a ese cargo", indicó.

El 31 de marzo de 2022, los comisionados Óscar Guerra y Rosendo Evgueni concluyeron el periodo para el que habían sido elegidos y, para esa fecha, el Senado ya debía de haber designados a sus sustitutos.

Ciscomani recordó que la Cámara alta, a través de las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y la de Justicia, llevaron a cabo el procedimiento de selección y evaluación de los aspirantes y entregaron la lista de los candidatos idóneos a la Jucopo, la cual ha congelado el proceso.

Ante esta inacción, el Consejo Consultivo, con el apoyo del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, presentó una demanda de amparo que en un principio había rechazado la jueza, sin embargo, un tribunal colegiado ordenó admitirla y darle trámite.

"¿Qué nos quiere decir el Poder Judicial? Que tenemos razón los ciudadanos y que la Constitución es clara: el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia debe tener siete comisionados y comisionadas, hoy tiene cinco", indicó Ciscomani.

El próximo 31 de marzo, señaló, vence el periodo del comisionado Francisco Javier Acuña, por lo que, de no darse los nombramientos, el Pleno del INAI se quedaría con cuatro integrantes y no podría sesionar.

"Esta institución debe tener siete miembros para operar de forma óptima, en su Pleno, en la toma de decisiones, en su administración. Hoy no los tiene. Eso afecta, no mis derechos, los derechos de todos los ciudadanos que quieren acceder a información, que quieren ver que el Gobierno rinda cuentas y que quieren ver su privacidad salvaguardada de intromisiones no autorizada de parte del propio gobierno o de otras instancias de la iniciativa privada", enfatizó.