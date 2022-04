Ordena jueza detener plan educativo

Reforma

Ciudad de México.- Una juez federal ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) detener "La Escuela es Nuestra" (LEEN) hasta que no garantice los beneficios del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), de acuerdo con la organización Mexicanos Primeros.

Por designios de la autoridad federal y la aprobación de legisladores, para este año se eliminó la partida presupuestal del PETC.

El 23 de marzo pasado, la SEP informó que mantendrá los beneficios de este programa, como la alimentación para alumnos en los planteles y la jornada escolar ampliada.

Sin embargo, la dependencia de Gobierno, no ha emitido las reglas de operación que cumplan con la subsistencia de este tipo de planteles.

En respuesta a acciones legales interpuestas por Mexicanos Primero, la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó este jueves detener la operación de LEEN por considerar que es violatorio de los derechos a la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes (NNA).

"Para que sea una realidad y no sólo promesas al aire en las conferencias matutinas, la SEP debe modificar las Reglas de Operación de 'La Escuela es Nuestra' para recuperar las horas adicionales de aprendizaje y servicios de alimentación. De inmediato debe parar la ejecución de las Reglas publicadas el 28 de febrero en el DOF", comunicó Mexicanos Primero, asociación especialista en educación.

"A pesar de que la SEP recientemente se pronunció a favor de 'mantener' esos componentes como parte de LEEN, a la fecha no ha habido ningún cambio concreto, con efectos legales y certeza jurídica a las Reglas de Operación que los recupere y autorice el uso de sus recursos para ello. Con esta indecisión y retraso, se corre el riesgo que ellas y ellos se queden sin jornadas escolares ampliadas y alimentación en lo que resta del ciclo escolar.

"Las NNA no pueden comer palabrería y promesas, el rezago académico y las afectaciones socioemocionales que sufrieron no pueden esperar. No puede ser el tiempo de los funcionarios, a su conveniencia, el que determine el tiempo del derecho de las niñas y los niños, que es siempre el presente. La SEP, desde ahora, debe modificar las Reglas de Operación de LEEN para 2022 y contemplar los componentes de horas adicionales de aprendizaje y servicios de alimentación".

La demanda de amparo con la que se logra esto fue presentada el 22 de marzo pasado por Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero.

En ella se reclama, entre otras cosas, que la SEP violó el principio de progresividad del derecho a la educación y a la alimentación de millones de NNA al emitir Reglas de Operación para LEEN sin la ampliación de la jornada escolar y servicio de alimentación, a pesar de que el programa recibió un aumento de recursos presupuestales.

"Al no incluir estos componentes, desaparecieron de golpe los servicios de jornada ampliada y alimentación en 27 mil escuelas, dejando a la deriva a millones de estudiantes y a sus familias", denostó.

La Jueza llegó a esta determinación "tomando en consideración el derecho que asiste a los menores de recibir educación, cuidado y atención mientras sus padres, tutores o personas responsables de ellos () no tienen empleo, buscan un empleo o tienen un empleo que nos les brinda () el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil, toda vez que lo que pretende con la implementación de escuelas de tiempo completo () es que los menores reciban alimentación adecuada para su desarrollo y que esta permita su aprovechamiento académico".

Además, hizo mención específica al aumento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 y aún así "no se encuentra contemplado el programa Escuelas de Tiempo completo (), situación que refuerza la concesión de la medida cautelar".

La organización recordó que el año pasado, LEEN sí contempló las horas adicionales de clase y servicios de alimentación en las Reglas de Operación.

De lo contrario, Mexicanos Primero y Aprender Primero sentenciaron que agotarán "absolutamente todas y cada una de las vías procesales para lograrlo".