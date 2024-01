Ordena Tribunal a AMLO no agredir a Xóchitl

Agencia Reforma / La medida sólo sigue vigente para López Obrador y su vocero, Jesús Ramírez

Ciudad de de México.- Un tribunal federal confirmó la suspensión definitiva que, desde agosto de 2023, impide al Presidente Andrés Manuel López Obrador atacar a Xóchitl Gálvez en las conferencias matutinas.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó el 26 de enero, en sentencia inapelable, la suspensión concedida por el juez Martín Santos, como parte un amparo promovido por la candidata presidencial opositora, luego de que López Obrador reveló detalles financieros de las empresas de Gálvez.

"Se abstengan de seguir llevando a cabo cualquier manifestación, declaración, comunicado o publicación que aluda a la quejosa en su persona, su situación financiera, fiscal, empresarial, bancaria o cualquier tipo de aspiración política o personal que pudiera tener", es uno de los efectos de la suspensión.

También se deberá mantener la supresión en redes sociales y cualquier otra plataforma de los contenidos de las mañaneras de los días 3, 4, 5, 7 y 14 de julio de 2023, en los que se hizo alusión a Gálvez.

El 14 de julio, el Presidente exhibió una lista con los ingresos de sus dos empresas entre 2015 y 2023, información que tendría que ser confidencial.

El tribunal colegiado, sin embargo, revocó la suspensión por lo que toca a las autoridades del sector financiero, y la medida sólo sigue vigente para López Obrador y su vocero, Jesús Ramírez.

En la sesión pública del Tribunal, la secretaria en funciones de Magistrada que presentó este proyecto, María de Lourdes Villegas, mencionó que "no hay pruebas" de que la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregaron la información sobre Gálvez. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Hasta ahora, el tribunal no ha publicado la versión completa de la sentencia del amparo en revisión 418/2023, mientras que el juez Santos no ha dictado fallo de primera instancia del juicio de amparo, es decir, no ha resuelto si los dichos del Ejecutivo efectivamente violaron derechos humanos de Gálvez.