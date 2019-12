Ordenan a CNI entregar datos de empresas

Ciudad de México.- El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) deberá entregar versión pública de los contratos que celebró con las empresas Indra Sistemas México, y Proyectos y Diseños VME, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Un particular solicitó toda la documentación relacionada con la adquisición de cualquier producto o servicio prestado, diseñado, producido o comercializado por 17 empresas que enlistó en su petición.

El CNI respondió que se identificaron diversas contrataciones con las empresas Indra Sistemas México, y Proyectos y Diseños VME. No obstante, clasificó como reservada la documentación por seguridad nacional y de las personas.

Inconforme con la reserva total de la información solicitada, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI.

En la etapa de alegatos, el CNI puso a disposición del particular los contratos celebrados con Indra Sistemas México, en versión pública; pero mantuvo la reserva de los actos jurídicos formalizados con Proyectos y Diseños VME, señalando únicamente el monto total erogado en dichos contratos.

La ponencia a cargo del comisionado Oscar Guerra Ford llevó a cabo una diligencia para comparar los contratos originales y la versión pública que el CNI proporcionó al particular, con el propósito de determinar los datos que debían ser entregados y aquellos que debían conservar el carácter de reservados.

Del análisis de la información se desprendió que las especificaciones técnicas de los equipos y servicios contratados deben mantenerse en resguardo por cuestiones de seguridad nacional.

No obstante, la ponencia del comisionado estimó improcedente la reserva del número de pedido señalado en los contratos y el fundamento de la compra, ya que no se consideró información sensible.

"Si bien coincidimos con que estas contrataciones se resguarden por cuanto a su contenido técnico y estratégico, lo cierto es que hay datos que deben ser públicos siempre (...) fundamentalmente aquellos que tienen que ver con el gasto, pues implica el ejercicio de recursos públicos", expresó Guerra Ford.

El comisionado subrayó que se debe avanzar para que la administración pública permita el acceso a datos esenciales para la rendición de cuentas, como el monto erogado, el bien contratado, el fundamento y el número de pedido o folio.

Por lo anterior, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta del CNI y le instruyó notificar la disponibilidad de versión pública de tres contratos celebrados con Indra Sistemas México, y dos contratos firmados con Proyectos y Diseños.

En dicha versión, el CNI podrá proteger las especificaciones técnicas de la adquisición o servicio contratado, así como el nombre, firma, rúbrica y adscripción de los proveedores de las empresas.