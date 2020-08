Ordenan a Cofepris evitar burocracia en vacuna contra coronavirus

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) evitar obstáculos burocráticos con respecto a la vacuna contra Covid-19, que se desarrolla en acuerdo con Argentina y la Fundación Slim.

"Es una vacuna que está ya en su última etapa, en su última fase, se está terminando de experimentar y piensan tener los resultados definitivos a principios de noviembre para poner a consideración los resultados de la Cofepris.

"Nosotros estamos preparándonos para que no haya demoras, no haya obstáculos burocráticos, cuidando la calidad, que no se pierda tiempo, que se hagan las dos cosas a la vez. Que nos cercioremos que es efectiva la vacuna y que lo hagamos rápido, lo más pronto posible para que comience su fabricación tanto en Argentina como en México, que es el acuerdo que se tiene", dijo.