Ordenan a FGR citar a declarar a Manuel Bartlett

Israel Rosas / Agencia Reforma / El director de la CFE, Manuel Bartlett, y el empresario Carlos Slim durante un acto en Palacio Nacional en agosto de 2019

Ciudad de México.— Un juez federal ordenó hoy a la Fiscalía General de la República (FGR) citar a declarar a Manuel Bartlett, en una investigación contra funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), indagados por presuntamente otorgarle a Grupo Carso prórrogas indebidas para terminar la construcción del gasoducto Samalayuca-Sásabe.

Gustavo Aquiles Villaseñor, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, instruyó a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR citar al titular de la CFE por estar relacionado con los hechos que se investigan.

Al adjudicarse en 2015 a la empresa de Carlos Slim, el costo original del contrato fue de 471.3 millones de dólares, pero cinco años más tarde aumentó a 570 millones de dólares, razón por la que el Gobierno lo calificó como uno de los varios convenios "leoninos" suscritos por la CFE en el sexenio pasado.

Manuel Bartlett deberá rendir su testimonio en la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000773/2022, que se instruye por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades contra Javier Gutiérrez Becerril y José Guadalupe Valdez García, ex director de operaciones de la CFE Internacional y ex subdirector de Energéticos de CFEnergía.

La Fiscalía contra la Corrupción definirá la fecha y los términos del citatorio, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

La Fiscalía ya judicializó esta investigación pero los dos ex funcionarios no han sido procesados porque aún no se ha fijado la fecha de audiencia inicial y los imputados iniciaron una batalla legal que ha obligado a que, antes de la diligencia de imputación, la FGR desahogue medios de prueba como el testimonio de Bartlett.

Gutiérrez y Valdez fueron denunciados por Víctor Hugo Rodríguez Ramos, apoderado legal de la comisión, porque supuestamente autorizaron el aplazamiento del inicio de operación del gasoducto, por causas fortuitas y de fuerza mayor.

Debido a que en el presente sexenio la gestión de Bartlett en la CFE suscribió dos convenios modificatorios que concedieron a la constructora de Slim dos años más para cumplir con la entrega de la obra, los imputados pidieron citar como testigo al funcionario poblano.

En principio, la Fiscalía se negó a citar a Bartlett y por ello Gutiérrez y Valdez presentaron una impugnación que derivó en que este día se llevara a cabo una audiencia de tutela de derechos ante el Juez Aquiles Villaseñor.

Durante la audiencia, la defensa de Gutiérrez Becerril sostuvo que quien había formalizado las modificaciones al calendario del contrato había sido precisamente Manuel Bartlett, a través de los citados convenios modificatorios.

El Juez Aquiles Villaseñor coincidió con los abogados del imputado, en el sentido de que el director General de la CFE debe comparecer a dar cuenta de sus actuaciones ante la Fiscalía.

En febrero de 2019, Bartlett denunció públicamente que de 2015 a 2018 la CFE pagó 62 mil millones de pesos a varios firmas contratistas, entre ellas Carso Energy, y que hasta ese momento seguían sin transportar el combustible.

En septiembre del mismo año los directivos de las empresas contratadas para los gasoductos se sentaron con el Presidente Andrés López Obrador para negociar los términos de los contratos, tras las acusaciones del director de la CFE.

El mismo año REFORMA dio a conocer que la CFE antes le había dado una prórroga de 275 días a la constructora de Slim para entregar la obra concluida.

La operación de este gasoducto entre Chihuahua y Sonora inició hasta enero de 2021.