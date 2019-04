Ordenan a PAN y MC sustituir candidatos en Baja California

Mexicali— Los partidos de Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano tienen 48 horas para sustituir a sus candidatos hombres en Tijuana y en Mexicali por aspirantes mujeres, para cumplir con el principio de paridad de género, de acuerdo a lo resuelto hoy por la mayoría del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE).

En la resolución, dada a 34 días de la elección en Baja California, se estableció que ambos partidos políticos deberán reponer toda la planilla para Munícipes en Tijuana y Mexicali, no solo las candidaturas a la Presidencia Municipal.

La notificación del acuerdo del Consejo pudiera ser entre este domingo o mañana.

Los munícipes comenzaron campaña el pasado 15 de abril. El PAN postuló al Alcalde con licencia, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, por la Presidencia de Tijuana; en Mexicali, el partido postuló a Gustavo Sánchez Vásquez, también Alcalde con licencia en ese Municipio.

Movimiento Ciudadano postuló a José Gerardo Aguiñiga Montes en Mexicali y a Fermín Otniel García Martín en Tijuana.

Baja California tendrá elecciones este próximo 2 de junio, cuando renovará la Gubernatura, cinco Ayuntamientos de Tijuana, Ensenada, Mexicali, Tecate y Playas de Rosarito, así como el Congreso local.

El Consejo General votó hoy para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California que determinó que las candidaturas en las planillas de los Munícipes no solo deben cumplir con el aspecto cuantitativo observando el principio de paridad de género, sino también el aspecto cualitativo.

"El objetivo de este principio no es que cuantitativamente las mujeres gobiernen más municipios, sino que su representatividad sea con las mismas oportunidades de influencia que la de los hombres, asegurando condiciones de igualdad entre los géneros en el ejercicio de los derecho político electorales", resalta la página 24 de la sentencia del Tribunal.

El Presidente del Consejo del IEE, Clemente Custodio Ramos Mendoza, señaló que se revisaron todas las candidaturas observando el derecho de paridad por mandato del Tribunal.

"La mayoría determinamos que los partidos políticos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano no cumplieron con este concepto de paridad, no obstante de ser conocedores de la sentencia (del Tribunal)", afirmó en conferencia.

Ambos partidos tienen 48 horas, a partir de la notificación, para cumplir con la resolución del Consejo General del IEE.

"Si no cumplen (PAN y MC) se les hará un apercibimiento, y otras 24 horas para que lo puedan cumplir, en caso de que no lo hagan se cancelará alguna de las candidaturas para poder llegar a la igualdad de género", mencionó Ramos Mendoza.

A esta sesión no asistió el representante de Acción Nacional ante el IEE.

El PAN impugnó ante Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y anunció que esperará esa resolución.

Ramos Mendoza, Daniel García García, Olga Viridiana Maciel Sánchez, y Abel Muñoz Pedraza, votaron a favor del dictamen; la postura en contra fue de Graciela Amezola Canseco, Gabriela Soberanes Eguía y Jorge Alberto Aranda Miranda.



Critican poco tiempo para cambios

Salvador Miguel de Loera Guardado, representante de Movimiento Ciudadano, había solicitado que solo se cambiara al candidato a la Alcaldía, no a toda la planilla.

"Es complicadísimo hacer una sustitución completa, ya están las campañas avanzadas, esa es otra crítica el momento, cómo lo hicieron, no fue justo cómo lo midieron, con condiciones distintas al PAN", sostuvo.

"Es perfectible lo que hicieron (los consejeros), el 100 por ciento de los representantes no estuvo de acuerdo en la metodología, el dictamen no contenía lo que la sentencia (del Tribunal) contenía", lamentó.