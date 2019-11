Ordenan a PF revelar a ex funcionarios que escoltó

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Policía Federal (PF) dar a conocer los nombres de los servidores públicos a los que brindó servicio de escolta durante los últimos dos sexenios.

Un particular solicitó a la corporación el nombre de los funcionarios "no operativos" que contaron con escolta gratuita en las Administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En su respuesta, la PF se limitó a informar que brindó dicho servicio a los Presidentes de la República, funcionarios y ex funcionarios federales, senadores, diputados federales, gobernadores, coordinadores estatales, presidentes y ex presidentes municipales.

Asimismo, a candidatos a cargos de elección popular, periodistas, deportistas, víctimas de secuestro y extorsión, activistas de derechos humanos y empresarios. Sin embargo, la PF clasificó los nombres.

La corporación argumentó que se trata de datos personales, cuya difusión puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas, y comprometer la seguridad o la defensa nacional.

Inconforme con la respuesta y la clasificación, el particular presentó un recurso de revisión ante el Instituto, que fue turnado a la ponencia del comisionado presidente, Francisco Javier Acuña.

Al presentar el caso ante el Pleno, Acuña aseguró que revelar los nombres es un ejercicio de rendición de cuentas para que la sociedad pueda conocer a qué servidores públicos se les otorgó el servicio.

El comisionado explicó que si bien el contexto de inseguridad en el País hizo necesario que la Policía Federal custodiara a funcionarios y particulares, los nombres de aquellos servidores públicos cuyas funciones no eran operativas, deben ser difundidos.

El Pleno del INAI modificó la respuesta de la PF y le instruyó dar a conocer los nombres de los servidores públicos no operativos a los que se les brindó el servicio de escolta en ambos sexenios, como senadores, diputados, gobernadores y alcaldes.

Determinó que sólo es procedente clasificar el nombre de aquéllos que realizaron funciones operativas en razón de que, al ser identificados, se pondría en riesgo su seguridad e integridad física y podrían ser objeto de amenazas, ataques o emboscadas de criminales.

Respecto de los particulares que también recibieron escolta de la PF, el INAI determinó que se trata de datos personales de carácter confidencial, por lo que deben permanecer resguardados.

En el caso del sexenio de Calderón, la PF además deberá informar el total de vehículos que utilizó para dar escolta y precisar respecto de cada una de las personas beneficiadas la entidad y municipio, periodo de custodia y cantidad de elementos y vehículos asignados.