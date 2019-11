Ordenan a Sedena informar amparos de Sta. Lucía

Ciudad de México.- El Pleno del INAI ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar a un particular información relacionada con los amparos tramitados contra la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) y la cancelación del NAIM.

En un comunicado, el Instituto informó que la Sedena deberá detallar el tipo de recurso o juicio, el juzgado o autoridad que los tramita, el estado procesal del procedimiento y la existencia o no de medidas cautelares o suspensión provisional y/o definitiva.

La comisionada Patricia Kurczyn explicó que en su primera respuesta la Sedena señaló que, tras realizar una búsqueda en la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, la Dirección General de Ingenieros, la Unidad de Asuntos Jurídicos y la Fiscalía General de Justicia Militar, no había encontrado información al respecto.

Sin embargo, expuso la comisionada, en una solicitud anterior formulada al Consejo de la Judicatura Federal éste órgano informó de la existencia de diversos amparos en los cuales la Sedena figura como una de las autoridades responsables, por lo que, contrario a lo que afirmó, sí cuenta con la información requerida.

"En ese sentido, se precisó, fue posible determinar que la Sedena no realizó la búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, ya que no se tiene certeza del criterio utilizado por las unidades administrativas competentes consultadas, incumpliendo así con el procedimiento previsto en el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia", añadió el INAI.