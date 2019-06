Ordenan aprehensión de Trauwitz; juez le da amparo

Ciudad de México.- Un juez federal del Estado de México ordenó la aprehensión del general Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, por los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos.

El primero de los ilícitos contempla la prisión preventiva oficiosa, lo que implicaría que en caso de ser detenido no podrá llevar en libertad un eventual proceso; adicionalmente, correría el riesgo de ser encarcelado en el Penal Federal del Altiplano.

A pesar del mandato judicial, Eutimio Ordóñez Gutiérrez, Juez Cuarto de Distrito en Amparo y Juicios Federales de Toluca, suspendió por tiempo indefinido la ejecución de la captura ante un amparo presentado desde la semana pasada.

Sin embargo, ésto no impide que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda detenerlo, porque los mandatos de captura por un delito con prisión preventiva de oficio no pueden ser frenados mediante amparos.

La aprehensión contra León Trauwitz fue girada luego de que los días 17 y 31 de mayo no asistiera a las audiencias donde iba a ser imputado por sustracción ilegal de hidrocarburos, ante una juez de control del Reclusorio Sur.

En la última de las fechas citadas, a través de su defensa, el General comunicó a la juzgadora que un dolor renal le impidió acudir a la audiencia. León Trauwitz ya estaba en el extranjero desde entonces.

Descongelan cuentas

Además de la suspención de captura, una juez federal ordenó ayer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear las cuentas bancarias que desde el pasado 8 de enero había inmovilizado al General.

Alma Delia Aguilar Chávez, Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa de esta capital, otorgó al militar un amparo contra el congelamiento de sus cuentas, acto que declaró como inconstitucional, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"(Se ordena) que dejen insubsistentes las órdenes previamente recibidas y derivadas de los actos aquí declarados inconstitucionales, es decir, que procedan a la inmediata liberación de las cuentas bancarias del aquí quejoso", sentenció Aguilar Chávez.

El fallo judicial especifica que las cuentas que fueron congeladas al General son tres y las tiene abiertas en Banjército, BBVA Bancomer y CI Banco, aunque no precisa el saldo de cada una de ellas.

La impartidora de justicia también declaró inconstitucionales el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y el 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras disposiciones que permiten a la UIF bloquear cuentas.