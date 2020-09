Ordenan atención médica a Sosa Castelán en Altiplano

Ciudad de México.- Una juez federal ordenó a las autoridades del Penal Federal del Altiplano brindarle atención médica a Gerardo Sosa Castelán, el exdirector del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), hoy preso por delincuencia organizada y lavado de más de 58 millones de pesos.

María del Socorro Castillo Sánchez, Juez Segundo de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México, concedió la suspensión al político hidalguense contra la negativa de las autoridades de la cárcel a prestarle atención médica y suministrarle medicamentos.

"Se suspende de plano y de oficio el acto reclamado, consistente en la negativa de prestar atención médica y otorgarle el suministro de medicamentos, para el efecto de que acorde a su expediente clínico y respecto de los padecimientos que tenga, reciba la atención médica que en su caso requiera. Por tanto, queda a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades responsables la integridad y salud del quejoso", determinó.

"Se previene a dichas autoridades responsables para que en el término de 24 horas informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho".

La impartidora de justicia advirtió a la dirección del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) que, en caso de incumplir con su mandamiento, podrían hacerse acreedores a una pena e inhabilitación de 3 a 9 años de prisión y multa de 50 a 500 días.

Esta demanda de garantías fue presentada el pasado jueves por Diana Matxalen Hernández Cortes, en representación de Sosa Castelán, contra actos del director del Cefereso número 1 Altiplano y otras autoridades.

Por esta razón, la juez comisionó a un actuario para que acuda al penal y le pida al hidalguense manifestar si ratifica o no este amparo. En caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado y quedará sin efecto la suspensión que ordena brindarle la atención médica.

Sosa Castelán fue aprehendido el pasado 31 de agosto en la Ciudad de México y luego vinculado a proceso por delincuencia organizada y un lavado de 58 millones 245 mil 948 pesos entre 2011 y 2018, una parte con recursos de la universidad.