Ordenan en INEE firmar renuncias en blanco, denuncian

Ciudad de México.- Directivos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) recibieron la orden de presentar su renuncia en blanco.

La instrucción para presentar esa renuncia a la brevedad y antes del 31 de julio fue emitida en vísperas de la aprobación de las leyes secundarias que regirán al Organismo para la Mejora Continua de la Educación.

Los directivos y jefes de área y de unidades informaron a REFORMA que recibieron la solicitud desde el martes y que no se les asegura que serán recontratados para desempeñarse en el nuevo organismo creado tras la aprobación de la reforma educativa.

El pasado 15 de mayo, al anunciar el fin del INEE, Bernardo Naranjo, quien formaba parte de la mesa directiva de ese instituto, apuntó que se traspasaría una plantilla de 580 trabajadores entre personal administrativo y especialistas en educación.

Todos, destacó entonces, con conocimientos destacados en el rubro educativo.

De acuerdo con fuentes, los únicos puestos de mando que se respetarían serían los de los consejeros recién nombrados por el Senado de la República. Es decir; los cinco miembros de la Junta de Gobierno liderada por Etelvina Sandoval y los siete del Consejo Técnico.

El INEE estaba compuesto por un Órgano Interno de Control, una Dirección General de Operación Regional y cuatro unidades: la de Normatividad y Política Educativa; la de Evaluación del Sistema Educativo Nacional; la del Fomento de la Cultura de la Evaluación; y la de Administración.

Cada una de estas divisiones tiene al menos dos directivos a cargo, por lo que al menos 12 funcionarios deberían presentar su renuncia.

"Algunos consejeros quieren entregar plazas a sus amigos, y entonces en dónde está la transformación y no la corrupción. No les importa la experiencia. Nos dijeron que nosotros no seríamos afectados. Pero si quieren poner a gente que les solape todo, no habrá autonomía", advirtió uno de los afectados.