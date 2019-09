Ordenan explicar remoción de fiscal veracruzano

Ciudad de México.- Una jueza federal de Xalapa requirió hoy al Congreso de Veracruz para que informe y justifique la separación temporal del cargo del fiscal Jorge Winckler, ejecutada el martes pasado.

En tanto, otro juez de la misma ciudad desechó hoy un nuevo amparo de Winckler, con el que buscaba impugnar, precisamente, la orden para separarlo.

Karina Juárez Benavides, juez Primera de Distrito en Veracruz, abrió a trámite un incidente de violación a la suspensión definitiva que, ella misma, otorgó a Winckler el pasado 18 de enero en el amparo 1266/2018, para frenar los intentos del Congreso estatal para removerlo.

"Requiérase a las autoridades responsables para que en el término de tres días informen y justifiquen a este Juzgado sobre el cumplimiento dado a la suspensión, esto es, deberán acreditar con los medios de pruebas procedentes si emitieron o no el acto que se les atribuye y con el que supuestamente transgredieron la suspensión otorgada al quejoso y remitan las constancias que acrediten su dicho", ordenó.

También fijó para el 19 de septiembre la audiencia de alegatos del incidente, que de resultar fundado, daría lugar a que el caso sea turnado a la Fiscalía General de la República, pues la violación a una suspensión es un delito federal que se castiga con 3 a 9 años de cárcel.

El Congreso había impugnado desde febrero la suspensión definitiva, pero ese recurso no ha sido resuelto, y apenas el 29 de agosto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito acordó que no le toca resolverlo, y lo turnó al Segundo Tribunal de la misma especialidad.

La separación temporal de Winckler no necesariamente implica que la suspensión fue violada, y la jueza aclaró en su acuerdo de hoy que dicha protección fue para impedir que el Congreso lo removiera con base en una reforma a la Constitución estatal publicada en noviembre de 2018.

"No se prohíbe la remoción del Fiscal en caso de existir causas para hacerlo, sino solo se limita a que tal remoción se realice atento a los lineamientos previstos en la época en que fue designado, y no mediante el procedimiento fijado en la reforma reclamada", dice la suspensión.

La maniobra del martes pasado en la Comisión Permanente del Congreso local pareció diseñada para no violar la suspensión, pues no se removió definitivamente a Winckler, sino solo de manera provisional, con el argumento de que no ha acreditado contar con certificación de control de confianza y su revalidación.

Desechan nuevo amparo

Alejandro Quijano Álvarez, juez Segundo de Distrito en Veracruz, desechó por notoria improcedencia un nuevo amparo de Winckler, para impugnar el Acuerdo que ordenó su separación temporal.

El juez consideró que el amparo no procede, ya que las autoridades solo pueden promover estas demandas en ciertos casos excepcionales, y Winckler se sigue ostentando como Fiscal General.

"Cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos", explicó Quijano.

Winckler puede impugnar este desechamiento mediante queja ante un tribunal colegiado, que tomará semanas para resolver.

Winckler, quien ha estado enfrentado de manera permanente al Gobernador morenista, Cuitláhuac García, fue reemplazado por Verónica Hernández Giadans, hasta esta semana, empleada de la Secretaría de Gobierno estatal.