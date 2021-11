Ordenan extradición de líder del Cártel H-2

Archivo/ Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Gobierno de México entregará a Estados Unidos a Jesús Ricardo Patrón Sánchez "El H3" o "El Diabólico", uno de los líderes del llamado Cártel H-2, para que sea juzgado en una Corte de Nueva York por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

El Décimo Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México negó en última instancia el amparo contra la extradición al hermano del narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez "El H2", líder de la organización y abatido por la Secretaría de Marina en Tepic, Nayarit, en febrero de 2017.

Estados Unidos detuvo el 16 de octubre de 2020 en Los Ángeles, California, al General Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional, por la presunción de que protegía al Cártel H-2.

El 17 de noviembre siguiente le retiraron los cargos y al día siguiente el General regresó a México. La Fiscalía General de la República se hizo cargo de la investigación, con base en el expediente del Departamento de Justicia, y en enero de este año archivó la indagatoria contra Cienfuegos al estimar que carecía de evidencias.

Uno de los principales argumentos o excepciones que opuso "El H3" o "El Diabólico" contra su extradición es que él no era la persona que pretendían llevar a juicio los estadounidenses; es decir, que lo habían confundido con el verdadero narcotraficante.

Y lo sostenía con base en unos dictámenes periciales en materia de identificación fisonómica y fotografía forense aportados por su defensa y también porque el testigo protegido de la DEA que lo identifica aseguró conocerlo desde 1983, dos años antes de que naciera.

Tanto el juez de primera instancia como el tribunal colegiado concluyeron que no eran congruentes los dictámenes ofrecidos, porque mientras el de foto señala que la imagen analizada no servía para realizar el peritaje, el de fisonomía concluye que sí era útil y que había grandes posibilidades de que no se tratara de la misma persona.

Por el contrario, el peritaje de la FGR -basado en un sistema de informática- concluye con cierto grado de certeza que existe coincidencia morfológica, cromática y dimensional entre la fotografía del expediente de extradición y las que se encuentran en los archivos del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Con relación al testigo protegido, el colegiado ratifica que esa "aparente incongruencia" sobre su edad resulta insuficiente para establecer que es una persona distinta a la reclamada por la justicia estadounidense.

"Ese dato puede ser verificado, corroborado o desvirtuado ante la autoridad extranjera que conozca de los hechos, pero por ahora existe evidencia cierta, como así lo estableció la (FGR), que se trata de la misma persona", dice el fallo.

El tribunal colegiado negó en última instancia el amparo a Patrón Sánchez el pasado 3 de junio y 5 días después la Cancillería lo puso a disposición de la Fiscalía General de la República para que procediera a su entrega.

Pasados casi tres meses, el 30 de agosto "El H3" presentó un amparo contra la omisión de las autoridades para ponerlo en libertad, alegando que tanto el artículo 35 de la Ley de Extradición como el 11 de la Convención sobre Extradición obligan a entregarlo en 60 días o, de lo contrario, quedar libre.

La Juez federal Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz le negó la suspensión definitiva y por ahora no hay nada que impida su entrega a la Unión Americana.

A Patrón Sánchez le espera un juicio en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, por los cargos de continuación de una empresa criminal y conspiración para importar, distribuir y manufacturar heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana.

También conocido como "El Vela", "James Bond", "X Men", "Rica", "El Tres" o "El Trence", Patrón fue detenido el 8 de febrero de 2019 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por elementos del Ejército y la FGR.