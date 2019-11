Ordenan informar número de desaparecidas

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas deberá informar a un particular sobre el número de mujeres, niñas y adolescentes reportadas como desaparecidas, resolvió el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Estos datos deberán detallar cuántas han sido localizadas con y sin vida, el número de las no ubicadas, así como los rangos de edades de las víctimas.

En un comunicado, el INAI explicó que en su primera respuesta, la Comisión señaló que no cuenta con cifras definitivas sobre la cantidad de mujeres desaparecidas.

Posteriormente, durante la sustanciación del caso, aseguró que a la fecha de la solicitud, la información contemplada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, estaba siendo procesada y validada, por lo que no existía un dato contundente.

Al analizar el caso, expuso la comisionada Blanca Lilia Ibarra, se consideró que el sujeto obligado no respondió la solicitud en el plazo legal que tenía para hacerlo por lo que se revocó su respuesta.

"La publicidad de la mayor información sobre el tema, en formatos que permitan su aprovechamiento por parte de la ciudadanía, permitirán que ésta se involucre en los ejercicios de análisis de la situación actual, como en la elaboración de propuestas de políticas públicas que permitan avanzar hacia una sociedad más justa, en la que la violencia de género sea erradicada de manera gradual, pero con paso firme. Ni una mujer menos", consideró Ibarra.