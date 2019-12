Ordenan informar sobre amparos de Deschamps

Ciudad de México.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) deberá entregar a un particular información sobre los juicios de amparo que ha tramitado el ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, ordenó el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La información, expuso la comisionada Josefina Román, deberá estar referida a los juicios en los que Romero Deschamps haya solicitado la protección federal por investigaciones relacionadas con los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, delincuencia organizada, evasión y defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al exponer el caso ante el Pleno, Román afirmó que un particular pidió al CJF toda la información relacionada con los amparos promovidos por Romero Deschamps y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en 2017, 2018 y 2019.

El Consejo, explicó la comisionada, negó la entrega de la información al clasificarla como confidencial, pues se trata de casos referentes a una persona física y otra moral, cuyos datos están protegidos por la ley de datos personales.

Tras analizar el caso y realizar una ponderación entre los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, aseveró Román, se consideró que debe prevalecer el principio de máxima publicidad al tratarse de un ex servidor público que ha sido acusado de haber cometido actos de corrupción.

"En asuntos como éste es fundamental que impere el derecho de acceso a la información sobre el de protección de datos personales, ya que es proporcional a la satisfacción de la sociedad de conocer la información de interés ante un asunto de trascendencia social en el que participó quien fuera servidor público y dirigente por más de 26 años de uno de los sindicatos más grandes de la República Mexicana", argumentó.

"Por tanto, al no resultar operantes la totalidad de las consideraciones hechas valer en la determinación inicial del Comité de Transparencia que motivaron la clasificación notificada en respuesta, proponemos al Pleno de este organismo garante, modificar la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal".