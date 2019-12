Ordenan inmovilizar vacunas triple viral

Ciudad de México.- La Cofepris detectó que 24 lotes de las vacunas triple viral y doble viral, liberados en octubre, protegen de manera parcial contra la rubéola, por lo que solicitó a las Secretarías de salud de los estados asegurar los biológicos de manera preventiva.

Tras realizar un análisis de estas dosis, que protegen contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis y fueron aplicadas de octubre a la fecha, la Cofepris identificó que tienen baja potencia contra la rubéola.

Sin embargo, sí protegen adecuadamente contra el sarampión y la parotiditis, informó la Secretaría de Salud (Ssa).

Por reglamento, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) debe aplicar a las vacunas una segunda evaluación para confirmar.

"Mientras eso sucede, se indicó a las secretarías de salud de los estados la inmovilización preventiva de las vacunas, lo cual no implica destruir lotes", agregó la dependencia sanitaria en una nota informativa.

Subrayó que, debido a que ambos biológicos pasaron las pruebas de seguridad, no existe riesgo de afectación a la salud de las personas que fueron vacunadas, pero sólo obtendrán la protección completa contra el sarampión y la parotiditis.

"La Cofepris, a través de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), determinó que en la vacuna triple viral las fracciones sarampión y parotiditis se encuentran dentro de especificación en todos los lotes analizados, en tanto que la fracción rubéola presenta baja potencia; sin embargo, cabe mencionar que ambos productos biológicos pasaron las pruebas de seguridad, por lo que no representan riesgos a la salud", agregó la Cofepris.

Además, la Secretaría de Salud sostuvo que el riesgo de que se presenten casos de rubéola en el País es bajo, debido a que desde abril de 2015 la región de las Américas, incluido México, fue la primera del mundo en ser declarada libre de transmisión endémica de esta enfermedad y, por lo tanto, el virus no está circulando en el País, aseveró.

La vacuna triple viral (SRP) protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis; mientras que la doble viral (SR) contra el sarampión y la rubéola.

Los lotes analizados fueron liberados por proceso simplificado en octubre y son cuatro de la vacuna SR INDIA SII Imperiales, y 20 del biológico SRP INDIA SII Imperiales, según información de Cofepris.