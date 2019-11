Ordenan respetar permisos para derivados de cannabis

Ciudad de México.- Un tribunal federal ordenó respetar 10 permisos otorgados en el sexenio pasado para comercializar productos que contienen cannabidiol (CBD), principal componente de la cannabis o mariguana.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió este martes una suspensión definitiva a la empresa CBD Science, para que sigan vigentes 10 autorizaciones sanitarias expedidas en noviembre de 2018 por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Esas autorizaciones permiten comercializar tres productos importados a base de aceite de cáñamo con diferentes concentraciones de CBD, así como un tarro de 30 cápsulas con 25 miligramos cada una y un bálsamo, en calidad de "suplementos alimenticios".

CBD promovió un amparo en mayo, luego de que el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, anunció en el Senado que revocaría los lineamientos que la Cofepris expidió el 30 de octubre de 2018 para comercializar estos productos.

En esa comparecencia, Alcocer advirtió que la Cofepris revisaría las autorizaciones que se otorgaron con base en los lineamientos, que fueron derogados en marzo.

En primera instancia, la Jueza Blanca Lobo negó a CBD Science la suspensión definitiva, pero el tribunal consideró que sí procede, pues la empresa ya contaba con permisos que gozan de presunción de validez y solo pueden ser revocados mediante un procedimiento administrativo.

"Se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto consistente en que se les permita seguir explotando las autorizaciones sanitarias de que son titulares las quejosas, siempre y cuando estas sigan vigentes y reúnan los requisitos para los cuales les fueron otorgadas, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia, lo que implica que las autoridades no desconozcan las autorizaciones previamente emitidas", ordenó el tribunal.

Durante el trámite del amparo, Cofepris rechazó ante la Jueza Lobo que exista algún procedimiento para revocar las autorizaciones de CBD. No está claro, sin embargo, si la empresa podrá importar sus productos a México.

El 28 de noviembre de 2018, la Secretaría de Economía aclaró que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación prohibe operaciones con las ocho fracciones arancelarias relativas a la cannabis y sus derivados, y esa fue una de las razones del actual Gobierno para eliminar los lineamientos de Cofepris.

Desde 2017, la Ley General de Salud permite el uso de derivados de la cannabis para fines medicinales, pero a la fecha, el Gobierno no ha expedido el reglamento y demás normas secundarias necesarias, pese a que el plazo legal venció hace casi dos años.

El pasado 14 de agosto, la Suprema Corte de Justicia concedió un amparo en el que dio a Salud 180 días hábiles para expedir el reglamento para uso terapéutico, plazo que empezó a correr el 30 de septiembre.