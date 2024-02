Organiza Congreso 41 foros para analizar reformas de AMLO

Ciudad de México.- Con el antecedente de haber ignorado las propuestas de anteriores foros de Parlamento Abierto, la Cámara de Diputados inauguró la realización de un nuevo "Diálogo Nacional" sobre las 20 iniciativas del Ejecutivo federal y 30 más que presente la Oposición para cerrar la labor de la 65 Legislatura.

En los próximos días se llevarán a cabo cuatro foros organizados por la Cámara de Diputados y el Senado, cinco más regionales, correspondientes a las cinco circunscripciones; y 32 foros estatales, uno por cada entidad federativa.

La inauguración del periodo de foros se impulsó a propuesta de Morena y con acuerdo del PAN, PRI y PRD, y los cuestionamientos de MC de que se trata de otra simulación por parte de los legisladores.

Las reformas energética y electoral son los ejemplos de cómo la Cámara de Diputados organizó foros de Parlamento Abierto y la mayoría parlamentaria no incorporó ninguna propuesta de expertos, académicos y ciudadanos, y sin aceptar cambios a las propuestas del Ejecutivo.

Ahora se llevarán de nueva cuenta los foros, con la condición de que las iniciativas de la Oposición que no han sido tomas en cuenta entren en el análisis.

Los foros se dividirán en cuatro temas: libertad, bienestar, justicia y democracia.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, reconoció que ahora sí Morena y partidos aliados hayan optado por analizar las iniciativas y no recurrieran a la imposición, como sucedió con las anteriores iniciativas presidenciales, que fueron impugnadas en la Corte.

"Todas las leyes deben de irse hacia allá, que ya ninguna sea solamente intramuros entre quienes legislamos, sino que se compartan con la gente y eso lo queremos reconocer.

"No le estamos dando prisa, le estamos dando su lugar a la dimensión que tienen estas iniciativas y que, por supuesto, habremos de profundizar", dijo.

Expuso que las iniciativas del Ejecutivo que puedan aportar un beneficio social serían apoyadas por el PAN, pero es clara la oposición a aquellas propuestas que no contarán con ningún apoyo, por más que sean debatidas, como la desaparición de los órganos autónomos, las reformas electorales y al Poder Judicial, y la militarización de la Guardia Nacional.

"El PAN no va a favor, por más que lo dialoguemos; pero dialogándolo siempre con respeto".

Señaló que no se puede renunciar al diálogo en el Congreso y que a los legisladores para eso les pagan, para discutir y analizar iniciativas.

El coordinador de MC, Braulio López Ochoa, se manifestó en contra de la realización de los foros y lo calificó como un show al que se han prestado la mayoría y la alianza opositora.

"No vamos a prestarnos a engaños. Es una farsa, un insulto. Tonto el que cree que el pueblo es tonto", refirió para descalificar la organización de los foros.

"Son los diálogos de la simulación. La agenda la marca el Poder que se va. La mayoría y la Oposición se prestan a legitimar la clara intromisión del Ejecutivo en campañas electorales", reprochó el nuevo coordinador parlamentario de MC.

Aunque participó para fijar postura, anunció que Movimiento Ciudadano no va a participar en "los diálogos de la simulación, pero que, si había interés en sacar adelante los temas de los derechos sociales, sí contarán con su partido".

"Pero si es show para confrontar más a la sociedad y es propaganda electoral con los derechos sociales, no cuenten con nosotros", expuso.

El priista Rubén Moreira también cuestionó que se presentaran las iniciativas del Presidente en el ocaso de su Gobierno y a punto de comenzar la campaña presidencial, generando una narrativa política dentro del proceso electoral.

"Pero estamos dispuestos a debatir, estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a participar en el proceso".

Dijo que en el foro van a impulsar el tema de reconocer la pensión a adultos mayores no a los 65 años, sino a los 60 años, porque ha disminuido la expectativa de vida de los mexicanos.

Precisó que hay iniciativas que van a rechazar, las que están en contra y las que pueden revisar y debatir, como son el tema de las pensiones y el referente al salario mínimo.

Advirtió que para analizar el tema de pasar la Guardia Civil a la Sedena, lo que se debe debatir es el problema del avance del crimen organizado en todo el territorio nacional y qué va a hacer el Estado para detenerlo.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, también resaltó que haya un esfuerzo del Congreso mexicano para promover un diálogo abierto, franco, directo, explícito para analizar numerosas iniciativas.

Dijo que ahora sí Morena se abrió al debate nacional para que se discutan las dos visiones de País, con las iniciativas de la Oposición.

"Vamos a debatir y por eso vamos a incorporar todas las iniciativas de todos los grupos parlamentarios y lo vamos a hacer de cara a la nación y no es simulacro; simulacro y disimulo es encerrarse en un cubículo con la dirigencia y ver qué es lo que nos conviene electoralmente hacer y qué no hacer y construir a partir de lo que parecería una confección sustantiva, el parlamento es el espacio para parlar, para hablar, no para esconderse", respondió sobre la postura de MC.

El coordinador del PRD, Javier Huacus, exigió que el foro sea una genuina oportunidad de construcción democrática y plural, y no sea secuestrado y utilizado por el oficialismo y termine siendo un ejercicio de dispendio de recursos y tiempo, para que no se le cambie ni una coma a las iniciativas enviadas por el Presidente.

"No estamos dispuestos a que estos diálogos nacionales sean diálogos de sordos que lo único que busquen sea la simulación frente a la nación, cuando la realidad de lo que se busca es cumplir el capricho del Ejecutivo".

"Frente a estas propuestas y la intención declarada del Presidente de la República de convertirlas en su plataforma electoral, le reiteramos que no vamos a permitir que Ejecutivo federal se entrometa en las elecciones", sostuvo.