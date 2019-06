Organiza partido exchofer de López Obrador

Ciudad de México.- Nicolás Mollinedo, exchofer y jefe de logística de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reapareció en la política y ahora busca constituir un partido con vocación "ambientalista".

Acompañado por Mauricio Soto, dirigente de la agrupación Movimiento Ambientalista Social por México, el excolaborador del presidente negó que su organización busque ser un partido satélite o un aliado de Morena.

"En el 18 me había retirado a mi vida privada y ya cuando decidimos formar la agrupación no participamos (con AMLO) para que no haya especulaciones.

"El señor presidente dice que sus hijos, su familia y sus amigos, deben estar lejos, yo estoy lejos y soy su amigo", indicó Mollinedo, coordinador nacional del Movimiento Ambientalista.

Soto se desmarcó del Partido Verde Ecologista de México con el argumento de que no pretenden simular una agenda ambiental.

"Nosotros sí somos los ambientalistas de a de veras, los que queremos procurar y proteger al medio ambiente", sostuvo.

Para constituirse como partido político, la agrupación deberá acumular 240 mil firmas de apoyo y realizar 200 asambleas distritales al 31 de diciembre, de las cuales llevan 20.