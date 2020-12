Otorgan más de 2 mdp a mujeres con programa 'Seguras en Casa'

El covid-19 ha puesto en evidencia otra pandemia, la violencia hacia las mujeres. Durante el confinamiento se han incrementado las tasas de violencia, así lo subrayó Belén Sanz, representante de la ONU Mujeres en México.

"Las tazas de violencia se han incrementado en México y el en el mundo a partir de la declaratoria de pandemia por covid, y se han exacerbado los factores de riesgo que enfrentan las mujeres para poder trascender, la situación de violencia incluye una mayor vulnerabilidad en el ámbito económico por la pérdida de miles y millones de empleos y a partir de ahí, una situación de riesgo para millones de mujeres”, señaló Belén Sanz Luque.

La representante de la ONU Mujeres México, reconoció la labor de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno al frente a la capital para erradicar la violencia de género.

"El avance en la construcción de un banco de ADN para uso forense en delitos sexuales, habiendo creado una Fiscalía especializada en materia de feminicidios y también otras acciones de carácter legislativo, como es la aprobación de la ley Olimpia para sancionar la violencia digital contra las mujeres y aprobar la obligación de certificar a Ministerios Públicos, asesores jurídicos y peritos en atención a mujeres víctimas de violencia.

"Quisiera también mencionar una medida que consideramos de la máxima relevancia y ejemplo para otros países del mundo que fue recientemente anunciada por la jefa de Gobierno, que es la modificación a la ley de acceso de mujeres a una vida libre de violencia para la desocupación inmediata de agresores del domicilio de la víctima, siendo la víctima quien debe y tiene el derecho de permanecer en su domicilio y el agresor quien tiene que salir”, destacó.

"Covid-19 seguras en casa”, es un proyecto implementado por la Secretaria de Mujeres de la Ciudad de México en colaboración con el programa de desarrollo de las Naciones Unidas en México (ONU Mujeres) y con apoyo financiero de la agencia de cooperación Española que fue implementado de abril a octubre de este año y tiene dos componentes, el primero de apoyo a mujeres víctimas de violencia, segundo de fortalecimiento Institucional de dependencias de la Ciudad de México que atienden a mujeres y niñas víctimas de violencia.

Lorenzo Jiménez de Luis, representante del programa de desarrollo de Naciones Unidas México, dijo que el proyecto mejora las condiciones generales de mujeres que han sufrido violencia y que tambien salva vidas.

"Con este proyecto hemos contribuido no sólo a proteger Derechos Humanos sino también a dignificar condiciones individuales y creo, me temo, que no me equivoco y dijo que también a salvar vidas, seguramente más de una y más de dos, ese es el primer elementos que destaco de este proyecto".

En tanto que Ingrid Aurora Gómez, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, dijo que este proyecto se trata de mujeres atendiendo a mujeres.

"Somos mujeres atendiendo mujeres. Los resultados de las transferencias económicas directas fue durante tres meses se les dio en total cuatro mil 500 pesos a cada mujer y una inversión total de dos millones 250 mil pesos.500 mujeres que fluctúan entre 20 y 40 años las mujeres que forman parte de estas 500 beneficiadas, con la pandemia el desempleo creció del 14 al 48 por ciento, estas mujeres ocupaban empleos informales, temporales o de media jornada y que con los cierres estas mujeres perdieron sus empleos".

Ingrid Aurora Gómez, comentó que las mujeres gastaron el apoyo económico en el bienestar de su familia.

"La mayoría durante este número de transferencias lo gasta en alimentos, es decir no en alimentos para ellas, en alimentos para ellas y sus familias. Una parte también va a salud y medicamentos, a vivienda, a trabajo emprendimiento o generación de otros ingresos, ahorro o pago de escuelas o actividades educativas".

Laura Flores, directora de la División de las Américas, departamentos de Asuntos Políticos, Consolidación de la Paz y Operaciones de Paz de Naciones Unidas, habló del sistema de alerta para prevenir la violencia de género y prevención de violencia política.

"Cuando se celebró la primera conferencia mundial sobre la mujer en la Ciudad de México en 1975 se recordó al la comunidad internacional, que la discriminación contra la mujer seguía siendo un problema persistente en muchos países, cuatro décadas más tarde es mucho o que ha cambiado sin embargo apresar de avances significativos en muchos ámbitos en particular en muchas carreras particulares, en la política en progreso sigue siendo relativamente limitado. DPPA a apoyado al fortalecimiento de sistema de alerta temprana para prevenir la violencia feminicida y la formación política de las mujeres y prevención de violencia política contra mujeres en razón de género".

El proyecto covid-19 seguras en casa apoyó con transferencias económicas durante tres meses a 500 mujeres en riesgo alto de violencia, se impartieron tres cursos a más de dos mil personas del servicio público, 27 unidades de atención a las mujeres (Luna), se fortaleció con tecnología para los procesos de atención, se creó un protocolo de atención telefónica, además de siete proyecciones cinematográficas en unidades habitacionales de la Ciudad de México para prevenir la violencia contra las mujeres, también se creó la plataforma bienestar y servicio para el manejo del estrés dirigido a dos mil personas del servicio público