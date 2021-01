Otra de Samuel García: 'En el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan'

Samuel García, el candidato a la gubernatura de Nuevo León que protagonizó la polémica del “sueldito de 40-50 (mil pesos)”, volvió acaparar los reflectores por una entrevista del 2015 que se viralizó recientemente, y en la que sintetizó su percepción de la situación sociopolítica en las diferentes regiones del país: “En el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan”.

“Uno lo escucha y se queda de cierta forma anonadado, porque se escucha muy frío, pero es real”, agregó el senador con licencia de Movimiento Ciudadano (MC) durante la conversación que tuvo con la periodista Maricela de la Toba en Entrevista Ciudadana.

García dijo que esa frase era una “realidad” porque por cada peso que da su entidad en impuestos, se le regresan 40 centavos, fiscalización que le pareció injusta y por la que manifestó sus deseos de cambiar en caso de resultar gobernador de Nuevo León.

“En Nuevo León, de cada peso que damos al gobierno federal, solamente nos regresan 40 centavos, pero hay estados en el sur que por cada peso que dan reciben tres”, aclaró. “El gobernador de Chiapas o de Guerrero, que dice, entre más fregado y más poblado mi estado, más y más lana me apalanco, entonces no creo en ese tipo de planes de, por ejemplo, información sobre anticonceptivos para que se distribuyan”.

Aspira a la gubernatura de Nuevo León (Foto: Archivo)

Samuel García Sepúlveda es un político que se ha caracterizado por generar polémica. Sus comentarios al frente de las cámaras han captado la atención de las redes. Nacido en Monterrey, Nuevo León, hasta hace poco se desempeñaba como Senador de la República, pero el regiomontano pidió una licencia para poder competir por la gubernatura de su estado.

Sin embargo, más allá de su carrera política, el regiomontano ha estado en el centro del escándalo. Recientemente, trascendió un video en el que aparece diciendo que ha conocido a gente muy valiosa “que viven con un sueldito de 40-50 (mil pesos) y son felices; tienen pa’ su familia, pa´las colegiaturas...”.

Al viralizarse, la pieza audiovisual generó todo tipo de reacciones. Algunas personas hicieron comentarios irónicos, mientras otros señalaron que la grabación evidenciaba la realidad paralela en la que viven muchos políticos en México, que ni siquiera están conscientes de las condiciones reales en las que vive la ciudadanía.

Días antes, el servidor público de 32 años volvió a llamar la atención al hacer declaraciones similares. En una entrevista con el youtuber Farid Dieck, Samuel García contó una dura experiencia de su adolescencia.

Y es que recordó que, a los 15 años de edad, su padre, un licenciado en derecho, lo llevó a trabajar a su oficina durante su época de preparatoria y que además, le condicionaba el pago de su semana a ir los sábados a asistirlo en su juego de golf.

“A los meros 15, yo estaba en prepa y tuve que empezar a ir a la oficina a trabajar. Entonces me iba a la oficina y más tarde al (fútbol) americano, pero era bien duro porque me decía: si quieres que te pague la semana te tienes que ir al golf conmigo el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana; entonces lo odié porque mi raza salía los viernes, y yo salía también los viernes (a tomar o de fiesta), te metías a la 01:00 o 02:00 de la mañana y me levantaba a las 05:00 porque el team time era a las 6:30 y si no me levantaba a jugar… bueno odié el golf, lo odié, lo odié”, recordó García.

Para algunos usuarios, las declaraciones del joven político forman parte de una estrategia de marketing; sin embargo, su imagen está plagada de momentos bochornosos que a algunos les impide pensar que Samuel García pueda tener futuro en el sector público de México.

Fuente: www.infobae.com