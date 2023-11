Otra polémica de Fox: llama 'dama de compañía' a Mariana

Agencia Reforma

En medio de las precampañas presidenciales, el ex Presidente Vicente Fox desató una discusión con Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador y precandidato emecista Samuel García, a quien llamó "dama de compañía".

El panista hizo una publicación en X, antes Twitter, replicando a su vez un mensaje del comunicador Pedro Ferriz Hijar, quien dijo trabajar un texto sobre García y su esposa.

"Pedro, cuéntanos la historia", escribió Fox.

"Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía".

La esposa del Gobernador respondió a la publicación en la misma red social, acusando violencia.

"Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre", escribió Rodríguez.

"No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar", añadió.

"Lo que usted hizo, se llama violencia. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la de la Violencia contra las Mujeres y las niñas. Tómelo en cuenta (sic)".

Fox retomó la respuesta, pidiendo a Rodríguez no hacerse "mártir", sosteniendo que en la discusión electoral hay libertad de expresión, y afirmando que ella es la jefa de campaña de su esposo.

"Eres jefa de campaña de un candidato en campaña", sostuvo el ex Presidente.

"Los que están en la arena política haciendo campaña no pueden hacerse las mártires en la discusión electoral... hay libertad de expresión o no".

Rodríguez ha acompañado al Mandatario estatal durante la primera semana de precampaña por la candidatura de Movimiento Ciudadano, acudiendo a diversos eventos en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, condenó la declaración de Fox.

"Si atacan a una nos atacan a todas. Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya", expresó.

"Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de @VicenteFoxQue contra Mariana Rodríguez @chavacanamayor. #25N".

Otros actores políticos se sumaron al rechazo de esa declaración.

"Sí es ofensivo llamar 'dama de compañía' a la Sra. Mariana Rodríguez. Es un error del expresidente Vicente Fox, ojalá se disculpe, nobleza obliga", indicó la senadora por el PAN Lilly Téllez.