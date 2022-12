Pactan aumento de 20% a salario mínimo en 2023

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el aumento del 20 por ciento al salario mínimo para el próximo año luego de alcanzar acuerdo con el sector empresarial y obrero.

"Les tenemos una buena noticia, muy buena noticia y quiero aprovechar para agradecerle al sector obrero y de manera muy especial al sector empresarial, porque ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo. Hoy muy temprano se reunieron y hay consenso, es decir, sector obrero, sector empresarial y Gobierno coinciden", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, Luisa Alcalde -Secretaria del Trabajo- explicó que a partir del 1 de enero de 2023 el salario mínimo pasará de 172 a 207 pesos diarios.

"Muchísimas gracias, Presidente. Como bien acaba de señalar, esta mañana en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el Gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20 por ciento al salario mínimo en 2023.

"Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del 1 de enero del próximo año el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207, es un incremento de mil 52 pesos al mes", destacó.

Luisa Alcalde mencionó que también habrá un incremento de 20% en la zona libre de la Frontera Norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día, un incremento de mil 584 pesos mensuales para esta zona.

La Secretaria del Trabajo dijo que con este aumento serán beneficiados 6.4 millones de trabajadores para el siguiente año.

"Presidente: informarles que 6.4 millones de trabajadores serán beneficiados con esta política; es decir, que a partir del 1 de enero se incrementará su poder adquisitivo y con ello también se dará dinamismo a la economía local, al mercado interno y se apoyarán no solamente directamente a los trabajadores, sino a sus familias", expresó.

Durante su participación, José Luis Carazo -representante del sector obrero- reconoció al Gobierno de López Obrador por hacer llegar la justicia a los trabajadores del País con el aumento al salario mínimo.

"La realidad es que en 2016 teníamos un salario mínimo de 73.04 pesos, ese era nuestro salario mínimo. Para el 2018, amanecemos con 88 pesos, ya para el 2019 usted toma, con ese salario, la Administración. Para 2019, ya contábamos con un salario de 102, no me voy a ir cada año porque me tardaría muchísimo.

"Pero hoy ver que ya tenemos un salario que rebasa los 200 pesos, que estamos en 207 pesos, sinceramente para nosotros es motivo, en primer lugar, de reconocer que es una justicia para los trabajadores en México, que se vieron rezagados contra toda nuestra contraparte de todo el mundo. Pero también es un momento para reflexionar en un reconocimiento a la sensibilidad, en primer lugar del Gobierno, que usted encabeza, señor Presidente", apuntó Carazo.

Mientras que Lorenzo de Jesús Roel, vocero del sector empresarial en la Comisión de Salarios Mínimos, destacó que la inflación fue un factor que influyó en no poder lograr un mayor incremento en el salario mínimo para 2023.

"El sector empresarial va a continuar apoyando este proceso de empoderamiento del salario mínimo general. Con esta meta, que desafortunadamente el tema de inflación que sufrimos en México nos complicó la cifra. Pero seguiremos en ese impulso y sobre todo con esta intención del sector empresarial con temas de productividad, competitividad, podemos seguir avanzando", agregó.