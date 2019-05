Pactan aval a leyes secundarias de Guardia

Ciudad de México.- Los grupos parlamentarios en el Senado llegaron a un acuerdo sobre el contenido total de las leyes secundarias de la Guardia Nacional.

En un acto público en la Junta de Coordinación Política, las iniciativas fueron firmadas por los coordinadores parlamentarios.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que este mismo martes las iniciativas de consenso serán dictaminadas en comisiones y votadas en el Pleno.

"Se construyeron leyes de avanzada, de mucha avanzada en las cuatro leyes. Atendimos a todos y escuchamos a todos", aseveró.

"Es fundamental lo que hemos construido. Reconozco el trabajo de todos", señaló en conferencia de prensa, acompañado de los coordinadores parlamentarios.

Las normas que serán aprobadas son la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Registro de Detenciones, la Ley de Uso de la Fuerza, y reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Monreal indicó que fueron modificados 229 artículos de las cuatro propuestas que remitió el Gobierno al Senado, con la finalidad de mantener y fortalecer el carácter civil de la fuerza.

Con estas leyes no sólo se fortalecerá a la Federación, aseveró el senador morenista, sino también a la democracia.

"Pero sobre todo genera una esperanza real, seria, eficaz, a las instancias de seguridad pública de nuestro País", mencionó.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, sostuvo que las leyes secundarias de la Guardia permitirán fortalecer el Estado de Derecho.

"Dejamos claro que no se escatima en nada lo que ha solicitado el Ejecutivo federal, pero al mismo tiempo se cuida fortalecer el Estado de Derecho", expresó.

El perredista aseveró que las normas garantizan no sólo el mando civil de la corporación, sino de la cadena de mando de sus elementos, sin que pierdan sus derechos adquiridos.

Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, aseveró que hubiera sido difícil procesar el contenido de las leyes mediante parlamento abierto, como pidió el colectivo #SeguridadSinGuerra.

No obstante, afirmó que estuvieron en contacto con las organizaciones y organismos de derechos humanos interesados en el tema, a fin de defender el carácter civil de la Guardia.

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI, afirmó que las bancadas en el Senado pusieron el interés nacional por encima de los propios partidos, para consensar las leyes.

Reconoció que Morena prefirió buscar consensos en vez de caer en la tentación de una decisión unilateral o un "mayoriteo".

"(Se) conserva el espíritu de la reforma de febrero para que puedan ser una Guardia civil, hoy construimos todos, la mayoría y la oposición", expresó el Secretario de Gobernación.

"La pluralidad no debe ser, y en este senado no será un obstáculo, podemos dar cause al diálogo, podemos superar diferencias si anteponemos necesidades y aspiraciones de los mexicanos".

Mauricio Kuri, coordinador del PAN, destacó que en la mesa técnica que construyó las leyes la oposición pujó por no permitir la militarización de la seguridad.

Subrayó que de la propuesta del Ejecutivo de Ley de la Guardia, se eliminó cualquier elemento que sugiriera una fuerza de corte castrense, para contar con una corporación civil y policial.

"Es importante señalar la vocación constructiva de diálogo y consenso", agregó.