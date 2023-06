Padecen por fábrica en poblado de Tabasco

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Hace casi dos años, el Presidente Andrés Manuel López Obrador auguró una nueva vida para El Triunfo, Balancán, una villa tabasqueña en la frontera con Guatemala por donde pasará el Tren Maya, sólo que los pobladores aún no saben si esa nueva vida será sin luz ni agua, ya que desde que se instaló una fábrica china de durmientes, el aire acondicionado no enciende, se queman los refrigeradores y el bajo voltaje no alcanza para encender las bombas de agua.

"En pocas palabras, como decimos los tabasqueños, estamos jodidos", dice Lorenzo Gómez Alonso, un vecino de 63 años.

"Si viniera el diablo y nos solucionara el problema, tenga usted la certeza de que con el diablo tendríamos que negociar porque nuestra comunidad tiene más de 10 días que estamos sin agua porque las bombas trabajan con un voltaje de 220 a 210, pero el voltaje permanente de aquí es de 180 o 190 y se queman", afirma.

"A todo mundo ya se le quemó su tele, ya se le quemó su refri, la luz no levanta el ventilador y aquí ahorita estamos a 43 grados. Hay bajones, sube y baja, entonces la mayoría de los comercios están quemando sus refrigeradores. Las personas no tienen realmente ni cómo bañarse, no tienen cómo echarle agua a sus tazas, sus trastes sucios, su ropa sucia y aparte el calor de aquí. Por las noches las calles parecen arbolitos de navidad", agrega Fabián, de 35 años, vecino del nuevo cárcamo de aguas negras construido por Fonatur, que ya se están filtrando.

Hace dos semanas un comité ciudadano de El Triunfo se reunió en una pieza iluminada con una lámpara de gasolina. "Ya no podemos seguir así, ocho días sin agua, la luz ha quemado los aparatos eléctricos, se nos descompone el refrigerador y los comestibles se echan a perder, no seamos apáticos", aseveró la señora Alicia Oropeza.

A la semana siguiente, el comité fue a Balancán para entregarle al Gobernador Carlos Manuel Merino su queja -llena de firmas- dirigida a López Obrador. "Estamos abandonamos, señor.

Dice que el Tren Maya no nos ocasiona problemas, pero yo creo que sí", le dijo un vecino.

"Desde que se instaló el campamento que es parte del proyecto, se ha negado que tomen energía de nuestra comunidad, pero nos ha afectado", indica el documento donde acusan también que la planta tratadora de agua de 23 millones de pesos prometida por Fonatur, a cargo del Tren Maya, ya se rompió, lo mismo que el piso del bulevar.

"Ya estoy enterado", les dijo el Gobernador morenista, sin detenerse, según un video del encuentro.

Fue la misma respuesta de López Obrador en su mañanera del 18 de mayo de 2021 cuando reprochó el olvido de El Triunfo que había denunciado Grupo REFORMA: no había ni ambulancia y la variación de la luz con el campamento chino amenazaba con empeorar.

"Ahí en El Triunfo va a haber una estación y eso le va a dar vida de nuevo. Estamos apoyando como no se hacía en mucho tiempo y lo estoy comentando para que los de El Triunfo lo sepan, porque están contentos por la obra del Tren", aseguró el Mandatario entonces.

Sin embargo, la estación no se ha terminado, las nuevas obras del bulevar ya entraron en reparación y la sucursal del Banco del Bienestar prometida no se ha construido. Los pobladores reconocen que el problema de la variación de la luz viene de años atrás, pero por las tardes se nivelaba y que ahora, desde que abrió el campamento chino, la luz va y viene todo el día y toda la noche.

"Ya no sabemos qué hacer, vamos a tener que bloquear donde están trabajando los chinos para que nos puedan hacer caso", dijo vía telefónica Gómez Alonso.

"¿Cómo esperamos un turismo del Tren Maya, sin agua potable, sin energía eléctrica, sin alcantarillado de calidad, ¿qué ofrecemos como comunidad para el turismo? realmente no ofrecemos nada", consideró.