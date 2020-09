Padres de los 43 esperaban más en informe presentado por AMLO

Víctor Zubieta / Agencia Reforma / Padres de los normalistas durante el informe del presidente de México

Ciudad de México— Para las madres y los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el informe presentado hoy en Palacio Nacional no es ninguna información nueva, por lo que exigen resultados más concretos.

Al salir del evento que encabezó el Presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del sexto año de los hechos de Iguala, Guerrero, Emiliano Navarrete, padre del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, explicó que el informe fue un resumen de lo que ya se les había dicho.

"Para nosotros es solamente un recuento de lo que se ha informado en las reuniones de la Comisión Ayotzinapa, básicamente lo que se saca ahorita es el compromiso actual de que sigue en la misma postura el Gobierno", dijo.

"Para nosotros no es nuevo, quisiéramos un poco más de resultados".

En el mismo sentido, María Martínez Zeferino, quien busca a su hijo Miguel Ángel Hernández Martínez, comentó que querían que ya estuvieran detenidos los responsables.

"Sabemos que participaron militares, pues ¿cuándo les van a llegar? pues que les lleguen", refirió.

"Tenemos coraje porque no es justo, que en seis años y no es posible que no haya todavía nada".

En tanto, el abogado Vidulfo Rosales dio un espaldarazo al Gobierno federal al asegurar que en los primeros cinco años de la investigación no se avanzó tanto como en los últimos 12 meses.