Paga Lozoya impuestos y evita proceso

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Emilio Lozoya Austin pagó 2 millones 695 mil 985 pesos a la Secretaría de Hacienda por los impuestos que adeudaba en 2016, razón por la que ya no será imputado ni procesado penalmente por este caso de defraudación fiscal, informó su defensa.

En un comunicado, su abogado Miguel Ontiveros Alonso confirmó lo adelantado por Reforma el pasado 11 de abril, en el sentido de que el Consejo de Administración de Pemex ya aprobó los acuerdos reparatorios que ofreció Lozoya por más de 10 millones de dólares por los Casos Odebrecht y Agronitrogenados, razón por la que ratificó su disposición para pagar.

"En relación a la reparación del daño, Lozoya Austin siempre ha manifestado su firme decisión de cubrir -íntegramente- los montos autorizados por las distintas autoridades. Es así como en el marco de un asunto de corte fiscal, recientemente cubrió el monto total fijado por las autoridades hacendarias y la Procuraduría Fiscal de la Federación".

"Respecto de los casos Odebrecht y Agronitrogenados, ratifica su absoluta disposición -manifestada reiteradamente frente al juez de ambas causas- de cubrir el moto de la reparación del daño que, para los dos casos, han solicitado las víctimas y que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Pemex".

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, aunque el exdirector de Pemex ya pagó sus impuestos, aún no cumple con la reparación por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, los daños mayores.

"Cuando nos enteramos que habían pagado eso en el SAT, se informó a la FGR, porque imagínense si por ese pago se otorgar una libertad, además de una irregularidad, por decir lo menos, pues íbamos a quedar nosotros como cómplices.

"Quién iba a creer que los 2 millones 500 mil pesos se le otorgara la libertad y fuese legal. Se procedió, me habló la directora del SAT (Raquel Buenrostro), hicieron gestiones los abogados, que están en su papel de buscar opciones y alternativas legales, aunque no morales y no se les había aceptado el pago, pero fueron a una oficina independiente del SAT y pagaron", agregó.

- ¿De cuánto la reparación del daño?, se le cuestionó al mandatario.

"No sé, lo que recomiendo en todos estos casos es que se arreglen, que reparen el daño, si hay esa opción, si devuelven el dinero sustraído ilegalmente, porque ese dinero se utiliza para beneficio de la gente, significa financiar los programas de bienestar, ayudar a la gente más humilde, más pobre, por eso si nosotros estamos de acuerdo en que si se repara el daño, se den facilidades.

"Pero que se devuelva el dinero, porque antes robaban y al final hasta de les tenía que devolver lo confiscado, pero miles de millones de pesos se les pagaba de indemnización", señaló.

Esta mañana, el abogado del ex director de Pemex difundió el posicionamiento, luego de que ayer la Fiscalía General de la República informara que su cliente no ha reparado el daño de los casos Odebrecht y Agronitrogenados -motivo por el que no ha recibido un beneficio procesal- y que el pago de su asunto fiscal aún continuaba en trámite.

Ontiveros agregó que Lozoya es hasta ahora el funcionario de mayor nivel del sexenio pasado que se ha atrevido a denunciar actos de corrupción y que está dispuesto a sostener sus dichos ante los tribunales.

"Asimismo, aportó datos de prueba que sostienen plenamente sus afirmaciones -se ha ejercido acción penal en contra de, por lo menos, tres personas involucradas en su denuncia- y se ha comprometido a ratificar, cuantas veces sean necesarias, su denuncia ante los órganos jurisdiccionales", señaló.

"De ahí que el compromiso de Emilio Ricardo Lozoya Austin con las víctimas, la FGR y las instituciones del Estado mexicano sea firme, sólida y permanente".

Desde marzo pasado, el Consejo de Administración de Pemex aceptó la oferta de Lozoya para reparar un daño de 7 millones 385 mil dólares por el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht y 3 millones 400 mil dólares por el de Agronitrogenados, relacionado con la planta "chatarra" comprada por la petrolera a Altos Hornos de México (AHMSA).

Con motivo de lo anterior, el 11 y 12 de abril iban a celebrarse audiencias en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para que se formalizaran un juez los acuerdos entre las parte, lo que permitiría a Lozoya abandonar el Reclusorio Norte.

No obstante, el 11 de abril López Obrador manifestó su desacuerdo con las cantidades pactadas y enseguida la FGR y Pemex pidieron al juez cancelar y posponer las audiencias hasta nuevo aviso.

A la fecha, según fuentes de la defensa, la FGR y Pemex no han solicitado nuevas audiencias para formalizar los acuerdos reparatorios ya aprobados y permitirle la libertad al ex funcionario.

Lozoya está en la cárcel desde el pasado 3 de noviembre, cuando compareció a una audiencia en la que un juez le modificó la libertad provisional por la prisión preventiva justificada, tras ser fotografiado en el restaurante Hunan, en las Lomas, y la escena fuera criticada por el presidente de la República.