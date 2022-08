'Pagan 20 mil por preguntar en la mañanera'

Reforma

Ciudad de México.- Políticos, empresarios y representantes de medios de comunicación han ofrecido pagos por realizar preguntas en las conferencias matutinas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo aseguró la youtuber y directora del portal The México News, Meme Yamel, quien reveló que ella misma recibió una propuesta para plantear un tema al mandatario federal, a cambio de recibir 20 mil pesos.

El pasado 21 de julio, después de que una periodista lanzó algunos reclamos al Jefe del Ejecutivo por la manera en que la Presidencia conduce las "mañaneras", Yamel abordó el caso durante una transmisión en su canal de Youtube.

De acuerdo con su relato, ella tuvo acceso a testimonios de asistentes a la conferencia de Palacio Nacional sobre la supuesta entrega de "sobres" a la reportera que se confrontó con López Obrador.

En ese marco, advirtió que las versiones podrían tener sustento, ya que a ella misma le han llegado ofrecimientos monetarios.

"Yo he platicado cómo a mí me han buscado y cómo he rechazado a estas personas que me han buscado, porque incluso me han ofrecido dinero. Hubo algún momento en donde una persona me ofreció tomar un tema que en realidad me interesaba.

"No doy nombres inmediatamente, porque tampoco voy a poner en evidencia, pero les estoy contando la experiencia. En mi caso me ofrecieron un caso, llegó como una denuncia normal, nunca me mencionaron el tema del dinero, pero como yo me tardé un hacer el posicionamiento, me enteré que había 20 mil pesos sobre la mesa, porque evidentemente me reclamaron el no haberlo puesto sobre la mesa y que se habían perdido 20 mil pesos porque yo no pregunté", señaló.

Ayer, Yamel volvió a abordar el tema en su canal y dio a conocer que el ofrecimiento de dinero provino de un empresario de "un medio de comunicación tradicional".

Sin mencionar nombres, refirió que se trató de un conductor de ABC Radio y que el tema a tratar estaba vinculado con la propiedad intelectual de una marca importante.

"Fue un empresario de un medio de comunicación tradicional. No me habla desde hace semanas y me dejaron de invitar al programa en donde él conducía, no me voy a meter más en problemas. Fue desde una experiencia con un medio bastante tradicional que me buscó a mí para que yo pusiera la pregunta (en la mañanera).

"Me empezó a decir: mira, tengo este caso, léelo, revísalo. Sí estaba bastante interesante, pero cuando yo realizo mi selección de temas me voy sobre a quién beneficia el tema, y es muy poco probable que yo tome temas relacionados con empresarios, a menos que tenga que ver con un asunto más grande, eso es lo que yo le dije.

"Solamente les voy a decir esto, ya me metí en problemas, nos quieren meter, nos metemos en problemas: fue desde el Grupo ABC Radio, se me acercó alguien de ABC Radio y me dijo: tengo este caso y tengo los chats, durante muchas semanas me dijo tengo este caso, hay que platicar, te lo pongo sobre la mesa, revísalo.

"Lo leí y efectivamente es un tema de la propiedad intelectual de una marca bastante grande, sí es un tema interesante, pero yo traía temas relacionados con derechos humanos.

"No lo consideré urgente, lo postergué, y en una de esas me dijo que por qué yo no lo había puesto, que me había tardado, me da el reclamo y me dice: 'ya nos perdimos 20 mil pesos', eso es lo que me dijo.

"La información que me estaban insistiendo mucho para presentarla en la mañanera, y cuando no la presento y me dicen que había 20 mil pesos sobre la mesa, vino de un medio tradicional que es ABC Radio, vino de alguien de ABC Radio, es lo único que voy a decir al respecto.

"Vinieron, me dijeron de un tema, yo no lo consideré tan relevante, lo postergué y después vino el reclamo y me dijeron: nos perdimos 20 mil pesos. Hay político que no pagan, pero te piden que lleves temas a la mañanera. A mí en algún momento me buscó Noroña para que presentara un tema pero dependemos mucho del tiempo, de cuándo nos den la palabra o no, y tampoco lo pude tocar.

"Así como te buscan de medios de comunicación, políticos, también te buscan empresarios o varias personas y hay algunas que te ofrecen esa lana", reiteró.