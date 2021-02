Pagan fianza a favor de Alonso 'N'

Ciudad de México

El abogado José Luis Castañeda confirmó que se pagaron los 50 mil pesos de fianza para para hacer efectiva la suspensión de la orden de aprehensión en contra de su cliente, Alonso "N", expresidente de Altos Hornos de México S. A de C. V.

A la entrada del Centro de Justicia Penal con sede en el Reclusorio Norte, aseguró que la audiencia inicial fue programada a las 19:30 horas, sin embargo, desconocía el paradero de su cliente.

"No lo sé, hay noticias que dicen que lo trasladaron, no ha salido, no lo sabemos, no tenemos idea", dijo el abogado.

Aclaró que desconocía la situación de su cliente, debido a que no le permitieron entrar al hangar de la Fiscalía General de la República (FGR) para estar en su audiencia inicial que se realiza de manera virtual.

Fuente: www.excelsior.com.mx