Pagarán $2,500 por regularizar autos chocolate

Reforma

Mexicali.- Cada propietario de un auto "chocolate" pagará en Baja California alrededor de 2 mil 500 pesos para regularizar el vehículo, anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que con dicho trámite los dueños ya no serán molestados.

Al inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional en Mexicali, el Mandatario federal reiteró que el dinero recaudado será destinado a la entidad para atender el problema de los baches en las ciudades.

"Ahora ya vengo a decirles que se va a convertir en una realidad, ya mañana (sábado) firmamos el acuerdo, va estar con nosotros el Secretario de Gobernación, la Consejera Jurídica", anunció.

"Y vamos a regularizar todos los vehículos que transitan en toda esta zona fronteriza, en todos los municipios de Baja California, todo el Estado, se van a regularizar los vehículos. Van a aportar una cantidad, van a contribuir, creo que son alrededor de 2 mil 500 pesos los que van a aportar para obtener la regularización de sus carros".

Aunque el programa de regularización de autos "chocolate" fue calificado como un golpe para el comercio legal por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), López Obrador subrayó que es indispensable para tener un control.

"Saber quiénes tienen posesión de esos vehículos, porque se usan esos vehículos muchas veces para cometer ilícitos y no se tiene un registro adecuado, entonces es un asunto también de seguridad", argumentó.

"Se va hacer un registro de todos estos vehículos, se va a tener la oportunidad de poderlos utilizar en propiedad, sin que nadie moleste, porque van a estar completamente regularizados".

López Obrador aseveró que el plan no es un asunto electorero ni busca sacar "raja" política, ya que, si bien el Gobernador Jaime Bonilla se lo planteó antes de las elecciones de este año, en las que se eligió a nueva Gobernadora, se decidió llevarlo a cabo después de los comicios.

"Nos lo planteó el Gobernador Bonilla de que era necesario desde muchos ángulos que se regularizaran los vehículos que no tienen sus papeles en regla, no me gusta llamarles como se les denomina coloquialmente (chocolates). Dijimos que íbamos a atender la petición, nos lo plantearon desde antes de la campaña", expuso.

"Y dijimos 'sí lo hacemos va ser después de la campaña' para que no se piense que es una medida electorera, que estamos queriendo sacar raja, provecho político o politiquero, porque eso en sentido estricto no es política. Entonces dijimos 'lo vamos a analizar y pasando las elecciones lo resolvemos'".

Como lo anunció en días pasados, López Obrador refrendó que el compromiso con Baja California es que todo lo recaudado por la regularización de los "chocolates" se va invertir en la entidad.

"Y esa cooperación le va a quedar al Estado, no va ser para la Federación, el acuerdo es que todo lo que de recaude por el pago de ese derecho le queda al Estado de Baja California y a los municipios", enfatizó.

"Con el compromiso, eso sí, de que ese dinero se destine a resolver el problema de los baches, nada más para eso, que se recurso sea para que no haya baches en las ciudades. No es que lo usamos porque nos hacían falta unas suburbanas eh, y para eso se utilizó, no, va ser para que no haya baches... aquí en Baja California no usan suburbanas las autoridades".

López Obrador, quien mañana firmará en el Estado el convenio para regularizar dichos vehículos, aprovechó el evento para destacar el trabajo realizado por Bonilla durante sus dos años de gestión, y refrendar el apoyo del Gobierno federal a la nueva Gobernadora Marina del Pilar Ávila.