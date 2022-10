Pagó Salinas Pliego crédito fiscal de 2,800 mdp, dice AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Ricardo Salinas Pliego, empresario dueño de Grupo Salinas, ya pagó deuda fiscal por 2 mil 800 millones de pesos.

Indicó que el pagó se realizó antier y se darán a conocer comprobantes de pago.

"Quiero aprovechar para informar que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco más de 2 mil 800 millones de pesos", dijo en conferencia mañanera.

"Esto, de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial, porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte, se habían interpuesto algunos amparos y se retiraron y se aceptó, como cosa juzgada, la resolución de la Suprema Corte".

El Mandatario agregó que aún hay otros procesos legales contra Grupo Salinas, pero van a ser las instancias correspondientes las que van a decidir y resolver.

"Hablo de esto porque llegaron a decirme algunos de que no iban a pagar los impuestos los del Grupo Salinas, yo no entré en la polémica, porque sabía que iban a actuar con responsabilidad, porque está de por medio el respeto a las instituciones y está de por medio también el que no haya privilegios", apuntó.

"Imagínense, si todos pagamos impuestos y hay quienes tienen el privilegio de no pagar, el ejemplo que se da".