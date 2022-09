PAN rechaza nuevo dictamen sobre militares en calles

Óscar Mireles / Agencia Reforma / Integrantes de la bancada del PAN

Ciudad Juárez.- La bancada del PAN en el Senado se desmarcó del ejercicio de diálogo que se convino con el resto de los grupos parlamentarios para modificar el quinto transitorio constitucional que prórroga la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.

El jefe del grupo, Julen Rementería del Puerto, y el senador Damián Zepeda aseguraron que la bancada rechazaría con su voto la presentación de un nuevo dictamen.

"No hay ningún compromiso más que simplemente no procesar lo que está puesto en la mesa: no reconocer la posibilidad de aprobar esta minuta. Quedó claro que los 20 votos de Acción Nacional estarán en contra de esto", explicó Rementería del Puerto.

Anoche, los coordinadores parlamentarios se reunieron y acordaron modificar el quinto transitorio bajo una fórmula de consenso; se presume, que sería a partir de un texto con sello priista.

Damián Zepeda explicó que el grupo propone un cambio en la estrategia de seguridad pública para fortalecer un cuerpo civil nacional que combata al crimen organizado con el fortalecimiento de policías estatales y municipales.

"Decimos de manera contundente: no hay nada que se pueda redactar en esa reforma que nos haga cambiar de opinión, simple y sencillamente, porque no hay confianza en el Gobierno. ¿De qué te sirve que pongan algo redactado si no lo van a cumplir", argumentó.

"Perdón, pero creer que si redactas otro transitorio nada más porque dice 'ah, ahora en lugar del informe cada año va a ser cada seis meses, ahora te juro, te lo juro, deveritas, que sí voy a fortalecer las policías estatales y municipales', a otro lado con ese cuento. De veras es de una ingenuidad brutal pensar que ahora van a cumplir. Hoy la oposición tiene el poder de negociación en sus manos".