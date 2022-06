PAN y PRD ya no deben pactar con 'Alito'.- Osorio Chong

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió al PAN y al PRD no acordar nada relacionado con proyectos para 2023 o 2024 en el seno de la alianza Va por México con el líder tricolor, Alejandro Moreno.

De hecho, el ex secretario de Gobernación recomendó al panista Marko Cortés y al perredista Jesús Zambrano que le pidan a "Alito" que adelante la elección del presidente del Revolucionario Institucional para que puedan pactar hacia 2023 o 2024 con un dirigente que sí tenga las necesarias facultades para ello.

Molesto con el portazo que "Alito" dio a los ex presidentes del Revolucionario Institucional que reclamaban una segunda reunión con su dirigente nacional, Osorio Chong deploró que "los modos de Alejandro Moreno sean los modos de la mentira".

Si los dirigentes del blanquiazul y del sol azteca siguen acordando con "Alito", previno el legislador hidalguense, "estarían tomando acuerdos con quienes no van a tener cómo sostenerlos, porque no va a tener las atribuciones legales para hacerlo.

"El PAN y el PRD no se deben equivocar: no deben estar haciendo acuerdos porque, entonces, se va a caer lo mejor que podemos hacer para el 24, que es unirnos, llegar a una coalición o una alianza. Pero hay que hacerlo bien, con quien corresponde, y eso pasa por una renovación de la dirigencia.

Osorio Chong fue entrevistado después de que el dirigente priista se rehusara a recibir a los ex presidentes del partido por segunda ocasión, luego de que en el primer cónclave se aferrara al cargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

Esto fue lo que dijo Osorio Chong ante cuestionamientos sobre 'Alito'

--Entonces, PAN y PRD no deben alcanzar ningún acuerdo con "Alito"...

Claro que no. Estoy convencido de que no. Se las voy a poner fácil: que le digan a 'Alito' que llame a la nueva dirigencia, o sea, que haya elecciones, para que entonces la nueva dirigencia pueda tomar las decisiones que correspondan al 24. Y elecciones democráticas..., hay que tener cuidado, porque quién sabe qué esté pensando para una elección adelantada de hacerlo en lo oscurito.

Es su dinámica de incumplimiento, de falta a la palabra, que no me hizo a mí, que hizo a once ex presidentes, estando yo presente, porque no le acomoda sentarse para cumplir lo que acordamos. Recuerdo sus palabras textuales: 'no me voy pero sí a todos lo demás'. Y todo lo demás era inclusión, unidad, agrupamiento de los comités directivos estatales, del Consejo Político, no tomar decisiones unilaterales para el 24, y por supuesto, la elección adelantada para que no se vaya, detalló.

Si no quiere irse, está bien, pero para que haya una dirigencia que pueda ya pactar lo del 24 porque no puedes pactar todo lo que no te va a corresponder, puesto que no vas a poder respaldar porque ya no vas a ser presidente del partido.

--¿Y para cuándo una elección adelantada? (Alito termina su gestión el 19 de agosto de 2023)

Para finales de año; una elección para que puedan tomarse las decisiones del 23, que creo que la del 23 pasa por el 24. ¿Vas a tomar la decisión del Estado de México y Coahuila? pues a lo mejor tienes que tomar la decisión de la Ciudad de México...

Alito comprometió, lo dijo bien claro, 'yo me voy el 19 de agosto (de 2023)'. Con esto que está haciendo, ya está incumpliendo, ya está mintiendo una y otra vez...

--¿Qué procede? ¿Que renuncie?

Eso fue lo que yo le pedí: una autorreflexión. Viene de perder todo en el 21, viene de perder todo en el 22; nuestra situación es delicada, más allá de los 18 puntos que nuestra militancia nos da, el caso es que sólo ganamos Durango, y si teníamos 19 gubernaturas, pues ya las hemos perdido todas.

Y si a eso le sumas el desprestigio que le está jalando al partido, por todos los señalamientos que, de mala forma, de manera ilegal, está haciendo el Gobierno contra él (con audios que lo dejan mal parado), al final son señalamientos que él no ha salido a aclarar.

--Y este desplante que tuvo 'Alito' de decirle a los ex presidentes que si quieren hablar, pues que se esperen al Consejo Político...

Es una falta de respeto, es una incongruencia más de él. Es la falta evidente de la palabra como lo hace cotidianamente, es otra de sus mentiras. Él prometió, y no a mí: éramos 15 a la mesa, y él prometió; es más, él dijo 'me quiero reunir con ustedes cada lunes primero de cada mes'. Él lo dijo en la mesa, pero le dijimos que queríamos verlo antes.

Pues ya no le gustó que no estemos diciendo lo que él quiere: que estemos echándole porras. Yo no me presto a estas cosas cuando lo que ha demostrado es ineficacia, ineficiencia y falta de resultados. A mí que no me echen la cantaleta de que no quiero la alianza: soy el impulsor número uno de la alianza, pero bien hecha.

Hay que empezar a destacar los modos y esos modos son de las mentiras, de incumplimiento a la palabra... esos son los modos de Alito, sentenció.

Advierten Carolina Monroy poca voluntad de Alito

Carolina Monroy, ex dirigente del PRI en 2016, consideró que Alejandro Moreno muestra falta de voluntad para atender las observaciones que se le han hecho sobre la conducción del partido.

Señaló que solicitaron un encuentro con el Presidente del PRI para dar seguimiento a temas que se trataron en una primera reunión y como respuesta se les dijo que participen en el Consejo Político Nacional.

"Me parece que (Moreno) está incumpliendo a un compromiso básico, resulta de mucha preocupación la indiferencia que podría resultar hacia el resto de los temas tratados.

"No observo la menor voluntad de atender el resto de los temas", mencionó Monroy Del Mazo.

Dijo que también fue una falta de respeto la respuesta que dio 'Alito' Moreno a la misiva que los ex dirigente enviaron el jueves.

"Su respuesta de hoy por la mañana me parece una falta de respeto.

"Por nuestra parte ha existido en todo momento seriedad y respeto a su persona y liderazgo", afirmó Carolina Monroy, quien sustituyó a Manlio Fabio Beltrones cuando éste renunció por los resultados electorales de aquel 2016.

Señaló que cada uno de los ex dirigentes del PRI que han buscado a Alejandro Moreno tiene una opinión propia y no pretenden manejarse como un bloque en contra de la dirigencia.

Sin embargo, también dijo que insistirán en que se discutan los temas de renovación de la dirigencia y ajustes en los órganos de dirección.

"No vamos a ceder, la institución, el partido no es propiedad personal de nadie, necesitamos que las cosas cambien para bien", destacó.

Indicó que cuando se convoque al Consejo Político Nacional acudirá.

"Personalmente siempre asisto, presencial o por zoom, siempre, siempre", remarcó la ex diputada federal y ex secretaria general.

Con información de Claudia Salazar