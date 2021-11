Pandemia no nos rebasó: López Obrador

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia no rebasó al País porque ningún contagiado se quedó sin atención ni cama para ser atendido.

"Hemos estado trabajando ya por dos años. Nos reunimos siempre lunes y jueves todos los integrantes del sector salud para tomar decisiones y logramos terminar como 100 hospitales que estaban inconclusos y se equiparon, y como aquí se dijo, es muy satisfactorio que nadie se quedara sin atención".

"No nos rebasó la pandemia y todos tuvieron la oportunidad de contar con una cama, con un ventilador, con un médico, con una enfermera que atendiera a todos los enfermos", expresó el Mandatario en la 11 Asamblea General Ordinaria del IMSS.

Agregó que en su visita a Washington la semana pasada, agradeció al Presidente Biden por la donación de ventiladores para atender a pacientes y vacunas anti-Covid.

"Es oportuno agradecer a Gobiernos extranjeros. Ahora que estuvimos en Washington le agradecimos al Presidente Biden porque desde la pasada Administración nos mandaron ventiladores, nos han donado vacunas, cerca de 11 millones de dosis donadas por Estados Unidos, no vendidas, donadas", detalló.

El jefe del Ejecutivo agregó que apoyarán en la reguralización de trabajadores de la salud.

"Vamos también a ayudar a regularizar la situación de muchos trabajadores de la salud. Ahora contratamos a cerca de 70 mil trabajadores de la salud para enfrentar la emergencia, ¿Qué les puedo decir a los trabajadores que nos ayudaron en momentos difíciles? Que no vamos a despedir a ninguno de sus trabajadores, los vamos a incorporar al sistema de salud, van a mantener su trabajo", puntualizó.

Buscan acuerdo

Tras agradecer la colaboración de la iniciativa privada en el combate a la pandemia de Covid-19, el Presidente confió en que se pueda alcanzar un acuerdo con el sector patronal para el incremento del salario mínimo en 2022.

Desde el patio central de Palacio Nacional recordó que de los incrementos anunciados en lo que va de su Administración, solo en 2019 se logró un consenso, ya que el año pasado, un sector de la iniciativa privada no acompañó resultado de la negociación.

"(en 2020) se logró el acuerdo nada más entre los representantes de los trabajadores y el Gobierno, pero no quisieron aceptar los empresarios, no todos, pero si no hubo consenso", refirió.

"Los respetamos, porque tenemos que ser respetuosos de las posturas de cada quien, así es la democracia, solo en la dictadura también posturas única, pensamiento único; la democracia no, libertad. Pero yo espero que este año si nos pongamos de acuerdo para aumentar el salario mínimo".