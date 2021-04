Pandemia no tocó al CCH; tuvo cero deserción: Benjamín Barajas

Agencias

Ciudad de México.- En medio de la catástrofe educativa que se enfrenta en México, a un año del cierre de escuelas, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México ha registrado cero deserción, derivada de la pandemia de covid-19, aseguró Benjamín Barajas Sánchez, director general de la institución.

En un fenómeno atípico, si se toman en cuenta las cifras dadas a conocer por el Inegi en marzo sobre los 5.2 millones de alumnos que ya no se inscribieron al ciclo 2020-2021 por causas derivadas de la pandemia o motivos económicos, el CCH, incluso, aumentó su ingreso de 18 mil a 19 mil estudiantes para este ciclo escolar, quienes de hecho, hasta ahora no han pisado alguno de sus cinco planteles.

A diferencia de las cifras reportadas por el Inegi en las que 740 mil estudiantes ya no concluyeron el ciclo escolar pasado, en este bachillerato universitario, no sólo no hubo deserción escolar relacionada con la emergencia sanitaria, sino que incluso se logró un egreso histórico en 2020 de 73 por ciento, con un aprovechamiento de 8.63, en promedio.

“Hoy podemos reportar que no ha habido deserción, excepto la deserción histórica que se da por diversas causas que es de un promedio 5 o 6 por al año”, dijo Barajas Sánchez.

Durante una entrevista con Excélsior, en el marco del 50 aniversario del Colegio que se fundó en 1971, detalló que la generación 2021 que vivió la pandemia desde la secundaria, por lo que ni siquiera conoce aún las aulas de su propia escuela, tiene un aprovechamiento promedio del 65 por ciento, es decir, de regularidad, sin deber ninguna asignatura, lo que no tenían ni las generaciones presenciales anteriores que llegaban al 60 por ciento de aprovechamiento.

“La generación 2018 que salió en 2020 tuvo un porcentaje de egreso en sus tres años de 73 por ciento, que equivale a 14 mil 50 alumnos. Y el aprovechamiento de todos ellos fue 8.63. En la generación 2017 que es la anterior que no atravesó la pandemia fue de 8.60; es decir, durante la pandemia aumentó 3 décimas, esto es muy importante, porque es una población tan grande, en medio de una crisis y en condiciones a distancia que un incremento muy destacable por lo que ésta es una generación paradigmática”, señaló.

En diciembre del año pasado, una encuesta realizada por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) reveló que prácticamente dos de cada diez alumnos de educación media superior no estaban seguros de volver a clases en medio de la pandemia de covid-19, ni siquiera de forma virtual.

Entre las razones más frecuentes para decidir no volver a la escuela, sin importar la modalidad, se encontraron las dificultades económicas que atraviesan las familias. Las propias autoridades educativas habían calculado que el tránsito de secundaria a bachillerato podría afectar hasta 800 mil estudiantes.

Sin embargo, en el caso del CCH, el doctor Benjamín Barajas consideró que los factores que pudieron haber influido para la situación que enfrenta la institución de cero deserción y mínimas bajas temporales son los apoyos para la conectividad que tuvieron los alumnos por parte de la Universidad, como los Centros de Acceso PC Puma, préstamos de tabletas electrónicas con conexión a internet, así como el esfuerzo de los padres de familia para comprarles los recursos tecnológicos necesarios para seguir con su educación a distancia.

Además del acceso a internet que se tiene en la zona metropolitana Del Valle de México donde están ubicados sus cinco planteles a diferencia del que se tiene en localidades rurales.

“Hay un factor más que hay que analizar y es que, en este periodo de gobierno, la beca Benito Juárez se volvió universal y los jóvenes del Colegio son el grupo que más ha aprovechado esta beca, tenemos en promedio 95 por ciento de alumnos que están becados y eso también influye”, destacó

En este contexto, Barajas reconoció que el Colegio llega a sus 50 años de existencia en un entorno complicado para el sistema educativo nacional derivado de la pandemia, pero el modelo educativo con el que se fundó, que previó que los estudiantes aprendieran de manera autónoma, les ha ayudado, a salir bien librados en este nuevo proceso de docencia y aprendizaje.

REGRESO EN SEMÁFORO VERDE

En medio del debate sobre el retorno a clases, Benjamín Barajas dejó en claro que no habrá retorno hasta que el semáforo epidemiológico esté en color verde, de acuerdo con el protocolo que se tiene establecido por la institución.

“Lo que hemos proyectado es que si hubiera un regreso paulatino tendría que ser con un 30% de nuestra población, de acuerdo a nuestro protocolo sanitario ya aprobado por nuestras autoridades centrales, pero eso tendríamos que verlo en el proceso”.

Lo anterior derivado del grupo de edades de profesores que aproximadamente están distribuidos en tres grandes grupos, alrededor de 40 años, 60 años y 65 y más.

“Nuestra posición es preservar la salud de todos los integrantes de nuestra comunidad que son sobre todo alumnos y alumnas, profesores, profesoras y trabajadores administrativos, son nuestros tres sectores y nosotros estaríamos en principio en posición de evitar posibles contagios”, planteó.

En ese sentido, lamentó la muerte de 50 profesores de los diversos planteles y colegas administrativos a causa de covid en lo que va de la pandemia.

“Tengo fe ciega en llegar a la Facultad de Derecho”

Desde su casa, sin el ruido del ambiente ceceachero, Axel Barrera Ramírez tuvo que terminar su último año de bachillerato.

El viernes 13 de marzo de 2020, fue la última vez que vio a sus amigos cara a cara. Desde ese día nunca más volvió al CCH Vallejo.

Al joven de la generación 2019 le tocó vivir la pandemia alejado del lugar donde debutó como adulto al cumplir 18 años.

Hoy, a sus 19 años, sueña con estudiar en la Facultad de Derecho y poder hacerlo de manera presencial.

“Yo quiero estudiar Derecho en Ciudad Universitaria. Me he dejado la piel para tener el promedio, yo creo lo que sigue es valorar, valorar el hecho de que sales a la calle, tomas un camión, tomas una combi, tomas el Metro; valorar todas las caras que ves, valorar el tener un maestro enfrente, un compañero a lado que es lo que más extraño hoy en día; valorar el cómo eran las cosas. Hoy tengo 8.7 de promedio y para la Facultad piden 8.1, espero entrar”, contó.

Axel dijo tener “fe ciega” de que en agosto podrá iniciar la universidad sentado en un salón de clases y no frente a una computadora.

“Es lo que más quisiera, aunque sea un regreso paulatino y escalonado, ojalá que así sea”, deseó.

Cuestionado sobre los nulos niveles de deserción en el CCH derivados de la pandemia de covid-19, no se mostró extrañado porque aseguró conocer la cultura de los ceceacheros siempre echados para adelante.

“Hablo por todos, se nos ha inculcado una cultura de lucha, el ceceachero de alguna u otra forma ha encontrado la manera de no echarse para atrás quizá se toman una baja momentánea pero nunca abandonan”, afirmó.

Para Axel los dos principales desafíos como estudiante durante esta pandemia son el proceso de socialización y la facilidad con la que se pierde la atención de las clases en línea.

“Dentro de nuestro hogar estamos demasiado distraídos, es fácil tomar el teléfono y ver memes si la clase de filosofía se pone aburrida, así que al mismo tiempo nos estamos dando un golpe de realidad de lo que significa ser responsables y autodidactas con nuestro aprendizaje”, concluyó.

“Siento que no se desquita todo el potencial”

Una generación de 19 mil estudiantes que ingresaron el año pasado a alguno de los cinco planteles del CCH no han pisado sus escuelas ni entrado a sus salones. Ni siquiera han podido tumbarse en el pasto de sus instalaciones.

Emil Daniel es uno de ellos. El adolescente de 15 años ya no pudo despedirse de sus amigos de la secundaria a causa de la pandemia de covid-19 y ahora no podido conocer a sus compañeros del bachillerato por la misma crisis sanitaria.

“El ya no ver a mis compañeros de zla secundaria fue lo peor, me causó mucha tristeza, me fui de la secundaria sin poderme despedir y ahora a los compañeros de la prepa no los conozco en persona, es como una sensación muy extraña estar estudiando una buena parte del día con ellos y conocerlos sólo con fotos y mediante el chat”, contó.

Emil hizo su examen de Comipems y al obtener 106 aciertos se quedó en el CCH Oriente, su primera opción.

Su primer día de clases en el bachillerato que nunca ha visto por dentro lo vivió a través de la pantalla de su computadora, a diferencia de su entrada a la primaria y la secundaria cuando llegó bien peinado con su uniforme.

“Fue el 29 de septiembre de 2020; estaba algo confundido, no estaba totalmente seguro del procedimiento en línea, porque no conocía la plataforma, pero me uní a la clase que me tocaba que era Química; la maestra se presentó y ya después en las demás clases fue lo mismo, contarnos cómo iba a ser el semestre”, relató.

Ese mismo día, sus compañeros de clase se organizaron para compartirse los teléfonos y hacer un grupo de WhatsApp para estar comunicados, pero hasta ahora nunca se han visto en persona.

“Es muy extraño todo por ahora, porque siento que no se desquita todo el potencial que tiene la escuela como era antes, ni se aprovecha el potencial de los maestros, ni la convivencia con los amigos como pasaba en la primaria y en la secundaria, por ejemplo, todo era muy diferente”, confesó.

Al ahora ceceachero que sólo ha visto su plantel por fuera, le encantaría pisar por primera vez su escuela, sobre todo para conocer a sus compañeros y entablar largas y duraderas amistades.