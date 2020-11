Pandemia reduce espacios corporativos, oficinas lucen vacías

Ciudad de México.- La pandemia por covid-19 llegó a modificar muchas costumbres y hábitos laborales, sobre todo en la iniciativa privada del país.

Actualmente, las oficinas se encuentran solitarias y con poca actividad a comparación de antes de la presente emergencia sanitaria, señala en entrevista Iván Solano, managing director de Newmark.

"Definitivamente los espacios se tendrán que modificar en algunos de los casos para obedecer a estos nuevos esquemas de sanidad y sana distancia, y el propio homeoffice o teletrabajo demandan una reducción, por lo menos temporal, del uso de las oficinas”, dijo Solano.

De acuerdo con datos proporcionados por Newmark, consultora de bienes raíces, alrededor de 160 mil metros cuadrados han sido liberados de los corporativos de la CDMX en el último trimestre de 2020, es decir, dejaron de funcionar.

Únicamente se observan algunos empleados que tienen permitido acudir, al no encontrarse en el rubro de personas con cierta vulnerabilidad.

Se prevé que al regreso de una nueva normalidad, después de la aprobación de una vacuna contra el SARS-COV2, sea implementado un mecanismo híbrido para trabajar a distancia y de manera presencial al mismo tiempo.

"Algo sensato podría ser un análisis al interior y determinar aquellos perfiles y roles que sean más preponderantes para homeoffice y de estos roles, cuáles de esas personas sí tienen las condiciones para poder trabajar desde su casa porque no todos tenemos las condiciones para trabajar desde casa”, sostuvo.

Esto va desde espacio, tecnología, mobiliario, equipo y ambiente social o familiar dentro del hogar, aunque el trabajo virtual tampoco es lo ideal para cualquier empleado de oficina.

"También está visto que el homeoffice, si no tienes una regla clara de trabajo, si la empresa no te ayuda a determinar una dinámica de horario, terminas trabajando más de la cuenta, ya no hay horarios, porque como todo se soluciona vía telefónica o videoconferencia, tienes que llevar una agenda muy programa y muchas veces es una tras otra”, indicó el ejecutivo.

Dicha situación ha generado estrés laboral, depresión o fatiga excesiva.

De acuerdo con los expertos, el mercado de oficinas seguirá evolucionando y sufriendo reacomodos, por lo que se recomienda a las empresas autodefinirse según su giro para continuar sus operaciones de crecimiento.