Pandemia sacó de la escuela a 5.2 millones; Mexicanos Primero: es una catástrofe

Excelsior

Ciudad de México.- La emergencia sanitaria y la crisis económica sacaron de la escuela a 5.2 millones de alumnos que ya no se inscribieron al ciclo 2020-2021.

Esto equivale a que en un año desertaron 14 mil 246 alumnos en promedio al día, 593 por hora o 10 por minuto.

De acuerdo con la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación 2020, del Inegi, 2.3 millones de personas de entre tres y 29 años no están inscritas en este ciclo escolar por causas ligadas directamente a la pandemia y 2.9 millones, por falta de dinero o recursos. Además, 740 mil alumnos ya no concluyeron el ciclo escolar pasado.

Entre los motivos para que niños, adolescentes y jóvenes no estén inscritos en la escuela están considerar que no aprenden con clases a distancia, alguno de sus papás perdió el trabajo o no tienen computadora o internet. El alumnado que sí cursó el ciclo pasado, pero desertó para el actual, fue de 1.8 millones, la mayoría de escuelas públicas, con 1.5 millones en comparación con 243 mil de escuelas privadas.

Para David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, las autoridades siguen sin reconocer esta emergencia educativa.

"Es una catástrofe; es, por supuesto, una emergencia nacional porque cada una de estas vidas es una persona que tiene derecho a la educación, que tiene derecho al desarrollo”, advirtió en entrevista con Excélsior.

5.2 MILLONES DE ALUMNOS, FUERA DE AULAS

La pandemia de covid-19 y la falta de dinero o recursos dejó fuera de la escuela a 5.2 millones de alumnos que ya no se inscribieron para el ciclo escolar 2020-2021, lo que equivaldría a la deserción en un ciclo escolar completo de 190 días, de 14 mil 246 alumnos al día, en promedio, 593 cada hora, 10 cada minuto.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta para la Medición del Impacto covid-19 en la Educación (Ecovid-Ed) 2020 del Inegi, 2.3 millones de personas entre 3 y 29 años no están inscritas en el ciclo escolar vigente por motivos asociados directamente a la pandemia y 2.9 millones, por falta de dinero o recursos.

"De estos, 3 millones corresponden al nivel de educación básica (preescolar, primaria y secundaria): 1.3 millones por motivos de covid-19 y 1.6 millones por falta de recursos económicos. Adicional a los 5.2 millones que no concluyeron el ciclo escolar por covid-19 y falta de recursos, 3.6 millones no se inscribieron porque tenían que trabajar”, detalló el Inegi.

Según la encuesta, en el ciclo escolar 2019-2020 740 mil alumnos no concluyeron sus estudios, es decir, 158 al día desertaron, 58.9% por alguna razón asociada a covid-19, y 8.9% por una cuestión económica o falta de recursos.

En el nivel medio superior se identificó el porcentaje más alto de no conclusión del ciclo escolar 2019-2020, con 3.6%, seguido de la secundaria, con 3.2 por ciento.

La encuesta refiere que para el ciclo 2020-2021 la población inscrita es de 32.9 millones.

Sobre los motivos para que 9.6% del total de los niños adolescentes y jóvenes de 3 a 29 años no se inscribieran este ciclo escolar se encuentran que consideran que no aprenden con las clases a distancia (26.6%); que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo (25.3%); que no tienen computadora, otros dispositivos o conexión de internet. (21.9 por ciento).

Aunque más de la mitad respondió que tiene mucha disponibilidad para asistir a clases presenciales una vez que el gobierno lo permita. El grupo de 13 a 18 años es el de mayor disponibilidad con 64.1 por ciento, seguido del grupo de 6 a 12 años, con 60.7 por ciento.

El alumnado de entre 3 y 29 años que sí estuvo inscrito en el ciclo escolar 2019-2020, pero que no continuó o desertó en el siguiente ciclo debido a la pandemia o a la falta de recursos económicos fue de 1.8 millones; la mayoría fue de escuelas públicas con 1.5 millones, en comparación con 243 mil de escuelas privadas.

CATÁSTROFE

Es una catástrofe, es por supuesto una emergencia nacional, porque cada una de estas vidas es una persona que tiene derecho a la educación, que tiene derecho al desarrollo siendo la escuela como la principal herramienta para una persona de la generación joven, que después pueda lograr mantener su salud, tener participación como ciudadano, poder generar riqueza, son situaciones que quedan fuertemente condicionadas si no es que destruidas, por la falta de educación”.

Este país que se queda sin 5.2 millones de sus niños y jóvenes fuera de la escuela, es decir, 5.2 millones son todo el sistema escolar de Chile y todo el sistema escolar de Bolivia, es como si se hubieran ido al mar así de golpe, tiras a todos los niños al mar; ésa es la dimensión que estamos perdiendo en cuanto a los estudiantes en México, entonces son personas que van a quedar muy marcadas para poder seguir aprendiendo, tener un trabajo digno, no caer en las redes de las delincuencia, no caer en abuso de las autoridades, en todos los peligros de salud pública y de seguridad”, advirtió David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.

Añadió, en entrevista con Excélsior tras darse a conocer la encuesta, que en estos momentos de gran preocupación de salud pública y económica, una crisis que sigue sin reconocerse es la educativa.