Papá de 'Checo' Pérez buscará alcaldía de Guadalajara

Jalisco

Antonio Pérez Garibay anunció que busca contender por la alcaldía de Guadalajara como candidato de Morena en 2021, anunció este sábado al arribar a la Ciudad de México desde la capital jalisciense.

Pérez Garibay dijo que planteó esa posibilidad al presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien voló de Guadalajara a la capital del país y donde tuvieron oportunidad de platicar algunos minutos.

"Creo que vamos a ganar, Morena vamos a triunfar en Guadalajara, estoy totalmente convencido en que Jalisco le vamos a dar muy buenos resultados, la gente, hemos tenido buena aceptación”, destacó Pérez Garibay, padre del piloto de fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez.

Foto: especial

El empresario que incursionó en política de la mano de López Obrador expuso que lo que requiere Jalisco es unidad y no divisiones.

Cabe señalar que este sábado López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro hicieron a un lado sus diferencias políticas al inaugurar la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara.

"Yo creo que yo soy de las personas en lo personal que si criticamos al presidente nos va a ir mal a los mexicanos. Si critico a mi gobernador nos va a ir mal a los jaliscienses. Soy un hombre que quiere construir puentes, quiero el bienestar para Jalisco. No estoy en contra de lo que hace mi gobernador, me gustaría un entendimiento por el bien de los jaliscienses. No es el momento de política, o sea, es el momento de construir, construir el Jalisco”, sentenció Pérez Garibay.

El “As bajo la manga” del “Checo”

El aspirante a la candidatura a la alcaldía de Guadalajara expuso que el presidente López Obrador se mostró interesado por la carrera de Sergio Pérez y en su salida del equipo Racing Team.

"(El presidente) Esta enterado, nunca me imaginé que estaba enterado del tema. Estábamos hablando del tema político cuando me pregunto de Checo”.

Reconoció que “Checo” no tiene hasta ahora un “plan b” para su carrera como piloto de Fórmula 1.

"No tiene plan B. Fíjate que lo agarró por sorpresa, él no estaba preparado para este tema, él pensaba en la continuidad, tiene un contrato con el equipo hasta el 22, y lo tomó de sorpresa, pero como siempre Checo tiene un as bajo la manga”, sentenció Pérez Garibay.

Fuente: www.excelsior.com.mx