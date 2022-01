Papá-Félix no toma decisiones en Guerrero, dice Evelyn

Reforma

Guerrero.- La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, rechazó que su papá, Félix Salgado Macedonio, tome las decisiones en el Estado.

-¿Está influyendo mucho en las decisiones del Estado, él está tomando decisiones?, se le preguntó al salir de una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

"No, eso no, para nada, yo creo que él, la participación política que ha tenido en Guerrero, pues fue desde su postura como senador de la República, porque representa al Estado de Guerrero, y tenía también que hacer un trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y con los gobiernos municipales, pero de ahí a que él tome las decisiones eso es absolutamente falso", respondió.

"Nosotros estamos llevando una ruta, como hija por supuesto que como cualquier hijo, como cualquier hija, son bienvenidas las opiniones, los consejos que se tenga, pero las decisiones finales las toma Evelyn".

Sobre la licencia que su padre pidió al Senado, según dijo, para apoyar a "terminar de sentar las bases del cambio verdadero", la Gobernadora se limitó a decir que son decisiones personales.

"Ya son decisiones personales, él tomó una decisión basada en lo que él considera en sus ideales, sus principios de la lucha social", expresó.

"Y bueno, pues él es el que toma las decisiones. Yo simplemente estoy haciendo mi trabajo y como hija, pues nada más quererlo, nada más".

Replantean estrategia de seguridad en Acapulco

La Mandataria estatal afirmó que se replanteará la estrategia de seguridad en Acapulco, con más acciones de tipo social y mayor presencia de fuerzas estatales y federales.

Entrevistada afuera de Palacio Nacional, donde se reunió con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Salgado aseguró que su administración pondrá "especial atención" en el puerto.

"Tenemos una buena coordinación con la Marina, Sedena, con Guardia Nacional. Vamos a plantear o a replantear la estrategia, específicamente para el Puerto de Acapulco"", expresó.

"Donde pues ustedes saben, es un puerto reconocido a nivel nacional e internacional, entonces tenemos que apoyarlo con todo".

La Mandataria estatal explicó que el replanteamiento implicaría la ampliación de la cobertura de los programas sociales, para que puedan llegar a la zona rural, así como despliegue de elementos den seguridad.

"Antes se tenía la idea de los tres Acapulcos, el Acapulco de la zona rural, el Acapulco de la zona Diamante y el Acapulco tradicional, la estrategia es que solo haya un solo Acapulco donde estén cubiertos los servicios básicos, los servicios públicos municipales", consideró.

"Hablar con la presidenta (del municipio), tener coordinación, Sedena, Marina, Guardia Nacional, y que exista presencia por supuesto de estos elementos en la zona costera, en las colonias también donde más se necesita, Zapata, Renacimiento y en la zona rural que también exista apoyo de estos elementos".

La Gobernadora destacó que la estrategia anticrimen en Acapulco, en la que participan la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, también tendrá una visión de proximidad social.

"La Presidenta (Municipal) Abelina está haciendo un buen trabajo y sabe que cuenta con el respaldo de la Gobernadora y vamos a trabajar de la mano", agregó.

"Guardia Nacional está en coordinación con la Marina, ellos ya están haciendo los operativos, hemos tenido diferentes operativos y están participando todas las fuerzas".

Cuestionada sobre el fenómeno de las extorsiones a negocios del puerto, Salgado comentó que se está combatiendo en conjunto con las cámaras empresariales.

"Lo estamos combatiendo de la mano también con las cámaras empresariales, con los comerciantes, con los empresarios", manifestó.

"No nada más cerrarnos en una burbuja y que nosotros tenemos la mejor opción o la varita mágica para combatir la inseguridad. Lo estamos haciendo de la mano de todos los sectores".

La gobernante enfatizó que la estrategia de "apagar el fuego con más fuego" no ha funcionado, por lo que apuestan por la inteligencia, la coordinación y la justicia social.

"En Guerrero estamos teniendo muy buenos resultados, se está aplicando la inteligencia en seguridad, que eso es algo muy importante, no nada más es poner 100 elementos", dijo.

"Nosotros no apostamos a eso, apostamos a atender las causas que originan la violencia, a cubrir todas las regiones, los municipios con programas sociales porque muchos municipios no se sentían atendidos por el Gobierno del estado, nosotros vamos a tratar de llegar hasta el último rincón para que nuestros jóvenes, para que nuestros niños no sean rehenes de la delincuencia".

En el caso de la Tierra Caliente, abundó, se consideraba una región "un poco complicada" en materia de seguridad, por lo que se realizarán obras e inversiones.

"Esa es la manera en que vamos a salir adelante en el tema de seguridad", confió.

Acapulco es uno de los municipios con mayor incidencia de homicidios, por lo que forma parte del programa de las 50 demarcaciones prioritarias del Gobierno federal.

Destinarán 2 mmdp para caminos en la Montaña

La Mandataria anunció una inversión de 2 mil 100 millones de pesos para pavimentar caminos en la región de la Montaña y mejorar su conectividad.

Evelyn Salgado detalló que se realizarán alrededor de 28 caminos en los próximos tres años, en al menos 23 municipios del estado, entre ellos Xochistlahuaca.

También detalló que el esquema de construcción será el mismo que ya se aplica para la construcción de caminos en Oaxaca, mediante comités comunitarios.

Tentativamente, el Presidente López Obrador visitará Guerrero el próximo 10 de febrero para dar banderazo al programa de caminos y entregar los recursos.