Para AMLO, triunfo de Milei fue 'autogol' de Argentina

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Argentina marcó un "autogol" al haber elegido Presidente a Javier Milei y descartó que en México gobierne alguien similar al ultraderechista.

Aunque dijo que respeta la decisión de la mayoría, advirtió que la llegada de Milei, quien se impuso al oficialista Sergio Massa, no ayudará a los argentinos.

"Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar, pero el pueblo es soberano, aun con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos lados, por ejemplo el control de los medios de información, el control mediático, impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados, en México, pero allá está peor, es muchísima la manipulación.

"Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo, la única doctrina de la derecha es la hipocresía", señaló en conferencia matutina.

Cuestionado sobre el riesgo de que el País tenga un Presidente como Milei, López Obrador afirmó que los mexicanos están muy politizados y no dejarán que alguien como el argentino llegue al Ejecutivo federal.

"Aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada qué temer, el pueblo de México está muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo y sabe muy bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías.

"Son defensores del conservadurismo, son, los gobiernos de derecha, empleados de las oligarquías, se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones, no le tienen ni amor ni respeto al pueblo, eso ya aquí se sabe", contestó.

Previo a los comicios del domingo pasado, AMLO ya había criticado a Milei, pues lo acusó de atacar al Papa Francisco por su defensa de los pobres. Lo llamó facista y conservador.

"¿No ven ahora cómo Fox y Calderón con Vargas Llosa y otros ex presidentes de derecha apoyan a Milei? Milei, de Argentina, facho, está hasta en contra del Papa, llama al Papa 'comunista', porque el Papa está a favor de la justicia, su paisano", dijo la semana pasada.

Pero luego del anuncio de quien sustituirá al Presidente Alberto Fernández, la Canciller Alicia Bárcena comunicó que el Gobierno de México está listo para trabajar con la Administración que encabezará el ultraderechista.

Esta mañana, Milei se reunió con el peronista saliente en la residencia presidencial, en los suburbios de Buenos Aires, para dar inicio a transición.