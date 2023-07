Para debatir Ebrard es el más divertido, dice Xóchitl

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez dijo estar dispuesta a debatir con cualquiera de las "corcholatas" de Morena, aunque señaló que el más divertido es Marcelo Ebrard.

De visita en Puebla, la aspirante a la candidatura presidencial por el Frente opositor describió en rueda de prensa a cada una de las "corcholatas".

"¿Quién sería el mejor para debatir? La verdad, es más divertido Ebrard: me la pasaría mejor con él, es bastante simpático, es un hombre preparado, y la doctora (Claudia Sheinbaum), pues habría que aflojarla tantito para que no sea tan seria y nos tomemos la vida con más filosofía, pero quien sea de los dos, creo que cualquiera de los dos", planteó.

Y prosiguió: "Adán Augusto me parece muy enojón, ojalá no sea él. ¿Monreal? Lo veo lejos, pero me llevo bien con él, pero con el que me pongan. Con el que quieran estoy lista".

Los reporteros le preguntaron también sobre el tema del aborto y si el rechazo a éste en el PAN no frenaría sus aspiraciones.

Xóchitl aclaró que, como política, no tenía "derecho a imponer" su moral sobre la de los demás: "No tengo derecho a juzgar a ninguna mujer. Tengo la obligación de crear libertades, pero, más allá de mis creencias, la Corte ha definido el tema de la interrupción legal del embarazo y es un tema legal, pero también creo que no es posible que las mujeres mexicanas la pasen tan mal cuando deciden tener a sus hijos".

"Qué fácil es decirles 'aviéntense el paquete' cuando el Estado te deja sola; entonces, lo que creo es que hay que apoyar a ambas. Y sobre este tema de que no me van a dejar pasar en el PAN, yo diría no pasa nada. Va a haber una votación (en el Frente Amplio por México), ya tengo las firmas y ya pasé a la siguiente etapa".