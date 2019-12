'Para mejor educación, armonía no reglazos': AMLO

Ciudad de México.- Ante los resultados de la prueba PISA 2018 que revelan estancamiento de estudiantes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que, solo con armonía en el sector educativo y no a "reglazos", se puede mejorar la calidad de la enseñanza en el País.

"Vamos a mejorar la educación y pensamos que un elemento básico es la armonía en el sector educativo, no se puede llevar a cabo una reforma educativa sin los maestros, quien es el que enseña en el aula, quien transmite los conocimientos (...) entonces a reglazos no, tiene que haber armonía", señaló en conferencia matutina.

El mandatario federal dijo que su Gobierno logró un acuerdo con los docentes, porque se han respetado todas las tendencias y se evita la polarización.

"Hemos logrado eso (la armonía) con todos los maestros, respetando a todas las corrientes que hay en el magisterio, todas las tendencias. Tenemos buenas relaciones, hay diálogo, hay acuerdo con ellos que tenemos que ponernos de acuerdo para mejorar la educación", agregó.

En tanto, López Obrador reiteró su compromiso de apoyar con becas a estudiantes de bajos recursos y combatir la desnutrición, para reducir la deserción escolar.

REFORMA publicó este martes que, de acuerdo con los resultados de la prueba, ni la estrategia educativa del Presidente Felipe Calderón, ni con la reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto se logró sacar a México del bache escolar.