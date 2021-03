Para negociar, Robles debe reparar daño: Presidente

Reforma

Ciudad de México.- Luego que Rosario Robles ofreció declararse culpable y asumir condena de 6 años, pero sin reparación, Andrés Manuel López Obrador afirmó que para negociar la ex funcionaria debe resarcir el daño.

"Esto es lo de la Fiscalía, ellos van a decidirlo, así como regla nosotros planteamos que donde se demuestre que hubo corrupción tiene que haber reparación de daño.

"Nosotros pensamos que esto es necesario, el que se reintegre, que se recupere, si no todo lo que se robaron", señaló el Mandatario.

La nueva oferta de Rosario Robles a la Fiscalía General de la República (FGR), para conseguir el procedimiento abreviado en su proceso, es declararse culpable y asumir una condena de 6 años de prisión, con una reducción de la tercera parte, y sin reparar el daño.

Si la Fiscalía accediera al arreglo, esta disminución de la pena corporal dejaría el castigo en 4 años, y la ex funcionaria estaría en posibilidad de solicitar su libertad al cumplir la mitad de la pena, lo que sucedería el próximo 13 de agosto.

Esto no necesariamente significaría su salida del Penal de Santa Martha Acatitla, pues tiene pendiente una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, cuya vigencia o cancelación dependería del resultado de una negociación por separado con la SEIDO.

El Presidente también recordó el caso de la empresa extranjera Vitol, la cual reveló que sobornó a funcionarios de Pemex.

"Declaro esto en Estados Unidos, ya se arregló, pagó una multa y viene con nosotros y nos dice: queremos reparar el daño, 30 millones de dólares, pero no podemos dar a conocer los nombres de los funcionarios que recibieron los sobornos".

"Pues así no se puede porque sería una complicidad, estaríamos nosotros de tapadera".

Esta semana, el director de Pemex, Octavio Romero, reveló que la empresa Vitol ofreció un resarcimiento de daños por alrededor de 30 millones de dólares, por actos de corrupción, pero se negó a dar información sobre los funcionarios mexicanos a los que sobornó para obtener contratos.

'Polarización es por desigualdad'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la polarización se debe a la desigualdad.

"Ahora se está dando atención al pueblo y antes pues el Gobierno era de ellos, el Gobierno era un comité al servicio de una minoría, entonces en una sociedad desigual, imagínense una pirámide, un cerro en la punta, hay muy pocos en la parte intermedia y en la base muchos, pues esa desigualdad monstruosa lleva a la polarización, pero eso tampoco nos debe de espantar, es que dicen 'hay polarización', pues sí, sí unos cuantos se han robado lo que pertenece a todos.

"Lo otro sería decir que además es una falacia, para que no haya polarización que siga la robadera. No, eso ya no se puede permitir", aseguró.

Dijo que a nadie conviene que exista una desigualdad.

"Esa desigualdad insultante pues sí produce polarización y hay que seguir entendiendo que son otras condiciones, otra realidad y se va avanzando".