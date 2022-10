Paran 17 facultades en Veracruz por alumno violento

Agencia Reforma

Xalapa.- Al menos 17 facultades de la Universidad Veracruzana (UV) decretaron paro de labores tras el conflicto con un estudiante de origen colombiano al que acusan de sacar una navaja para cortar el tendedero de denuncias por acoso en donde se encontraba su nombre y amenazar a alumnos.

Estudiantes del Campus de Humanidades exigen justicia por los hechos ocurridos el pasado lunes 10 de octubre en la Facultad de Antropología de Xalapa, cuando un estudiante extranjero sacó un arma blanca en inconformidad de que se le evidenciara por acosar a sus compañeras.

En videos difundidos por los educandos en redes sociales, se observa que personal de vigilancia y maestras de la institución acudieron ante gritos. Los jóvenes exigieron justicia y que se llamara a la policía para que detuviera a Daniel "N".

"Quiero que ya traigan a la policía o si no, yo llamo, esto no se queda en lo institucional. Te lo estoy diciendo en la cara wey, esto no se hace. Maestra, con un cuchillo les está haciendo así", reprochó en el video un alumno señaló a Daniel de amenazar a las mujeres que colgaron el tendedero de denuncias.

También quedó grabado el momento en que una profesora le solicita al señalado pasar a su oficina y entregar la navaja. Se ve el momento en el que le coloca en las manos un utensilio color negro.

Los universitarios reprocharon que el presunto agresor no haya recibido castigo ni ante la autoridad civil por portación de arma blanca e intento de agresión en una escuela, ni ante autoridades académicas y paseara impune por los pasillos de la facultad, por lo que el pasado martes tomaron las instalaciones.

Funcionarios de la UV se acercaron a dialogar con quienes se encapucharon para evitar represalias, y se acordó la entrega de las instalaciones, pero con paro activo hasta que se atendiera la demanda de sanción a Daniel, alias "El Colombiano".

Con la anuencia de directivos de la UV, el paro entró en vigor este miércoles 12 de octubre de 8:00 a 20:00 horas y continuará el jueves 13 de octubre de 8:00 a 9:30 horas. No obstante, los manifestantes advierten que las protestas podrían escalar si no se cumple con las exigencias.

Las instalaciones de las universidades en paro se mantienen abiertas y con vigilancia civil para dar paso a actividades culturales, informativas y feministas.

Alumnos de la región Veracruz centro bloquearon la Avenida Juan Pablo II de Boca del Río para solidarizarse con la petición de sus compañeros del campus Xalapa.

Entre las facultades que se han sumado al paro se encuentran la de Psicología, Medicina, Bioanálisis, Derecho, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Enfermería, Biología, Ciencias Administrativas y Sociales, Estadística e Informática, Ingeniería Civil, Historia, Ciencias Agrícolas, Arquitectura, Física, Matemáticas, Contaduría y Administración, y Geografía.

"Ni un agresor más solapado", "La UV no me cuida", "La UV encubre a acosadores", se lee en algunas cartulinas pegadas en muros de la Veracruzana.