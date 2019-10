Paran custodios de penal de Atlacholoaya

Ciudad de México.- Los custodios del penal de Atlacholoaya, en Morelos, donde ayer hubo seis muertos por una riña, se niegan a ingresar a este centro penitenciario luego que volvieron a ser sometidos por reos.

Son al menos 32 los elementos de seguridad que piden al Gobierno de Cuauhtémoc Blanco que les garantice condiciones para que puedan seguir su labor en el Cereso.

Los uniformados urgieron que los compañeros que fueron sometidos ayer por internos sean cambiados de área para proteger su integridad física.

Algunos refirieron que incluso recibieron amenazas de muerte, por lo que temen que se cumpla esta sentencia.

Ante medios de comunicación, al exterior de este centro, relataron que pararán labores hasta que les ofrezcan garantías.

Los inconformes aprovecharon para quejarse de los bajos sueldos, prestaciones y condiciones en las que desempeñan su trabajo.

Acusaron que no tienen contratado un seguro de vida y de gastos médicos mayores, no han tenido aumento y su sueldo promedio es de 3 mil 200 pesos.

"Aumento salarial, aumento de personal, que nos hagan el tercer turno operativo y la destitución de las cabezas principales", indicó un elemento, quien informó que al momento el penal no está vigilado al interior por ningún custodio.

También pidieron la destitución de mandos a cargo de esta prisión, desde coordinadores hasta directores generales.

"Necesitamos un estado de fuerza mayor y sobre todo que no vayan a tomar represalias de nadie, en contra de los que estamos aquí presentes", solicitó.

Precisaron que ayer fueron sometidos entre 30 a 40 agentes y debido a que no cuentan con armas sólo pudieron liberarse a través de pláticas con ellos.

La demanda de reos, añadieron, es que no se les transfiera a otros penales.

Al exterior también se encuentran familiares que piden información sobre el estado de salud de los internos.

Por otro lado, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, calificó como "tremendamente complicado" y "muy grave" la muerte seis reos en el penal morelense.

"Es tremendamente complicado, muy grave. Hoy lo leí en las noticias muy temprano, y realmente qué les puedo decir; es de mucha preocupación", dijo.

En rueda de prensa, la funcionaria adelantó que buscaría al Gobernador para "ver en qué lo podemos apoyar".